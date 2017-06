Il Papa nelle terre di Mazzolari e Milani

Papa Francesco è atterrato intorno alle 9 a Bozzolo, in provincia di Mantova e nella diocesi di Cremona, prima tappa del suo pellegrinaggio in forma privata e non ufficiale nelle terre di don Mazzolari e don Milani. Il Santo Padre è stato accolto da mons. Antonio Napolioni, vescovo di Cremona e dal sindaco di Bozzolo. Arrivato nella piazza del Comune ha salutato la folla festate e soprattutto i numerosi bambini accorsi per incontrarlo.

Successivamente il Pontefice si è spostato nella parrocchia di San Pietro, dove ha pregato sulla tomba di Don Primo Mazzolari (1890-1959).

Il 18 settembre si aprirà ufficialmente il processo diocesano per la beatificazione del servo di Dio don Primo Mazzolari. Lo ha annunciato il vescovo di Cremona, monsignor Antonio Napolioni, salutando il Papa dopo la preghiera privata sulla tomba di don Primo.

"Siamo qui sulle orme di due parroci che hanno lasciato una traccia luminosa, per quanto “scomoda”, nel loro servizio al Signore", ha invece detto il Papa prendendo la parola e aprendo il discorso commemorativo ai fedeli presenti in chiesa. Francesco ha poi affermato che "i parroci sono la forza della Chiesa in Italia" e ha subito aggiunto che "Don Primo Mazzolari è stato definito IL parroco d’Italia'". Parlando proprio di Mazzolari, il Pontefice ha detto che egli "ha sofferto e abbiamo sofferto anche noi. Questo è il destino dei profeti" e continuato sostenendo che "don Mazzolari imparava a ricevere ogni giorno il dono della verità e dell’amore, per farsene portatore forte e generoso".

Cosa prevede il resto del programma:

Ore 10.30: decollo dal campo sportivo di Bozzolo

Ore 11.15: atterraggio nello spiazzo sottostante alla chiesa di Barbiana, dove il Papa sarà accolto dal card. Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze, e dal Sindaco di Vicchio (Firenze). Visita in privato nel Cimitero, e preghiera sulla tomba di Don Lorenzo Milani (1923-1967), in occasione del 50° anniversario della sua morte nella chiesa: incontro con i discepoli di don Milani ancora viventi e breve visita nella canonica nel giardino adiacente: il Santo Padre tiene un discorso commemorativo, alla presenza dei discepoli, di un gruppo di sacerdoti della Diocesi e di alcuni ragazzi ospiti di case-famiglia (in totale 200 persone circa)

Ore 12.30: partenza in elicottero da Barbiana e poi rientro in Vaticano

(Red/Avvenire)