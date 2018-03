Il Papa nelle terre di Padre Pio

Papa Francesco è arrivato a Pietrelcina (Benevento), per la sua visita pastorale nei luoghi di Padre Pio, che poi nella mattinata lo porterà anche a San Giovanni Rotondo: un pellegrinaggio che avviene nel centenario della comparsa delle stimmate permanenti e nel 50mo anniversario della morte del santo.

L'elicottero del Pontefice, proveniente dal Vaticano (da dove è partito intorno alle 7), è atterrato verso le 8 nel piazzale adiacente l'Aula Liturgica di Piana Romana. Al suo arrivo il Papa è stato accolto dall'arcivescovo di Benevento, mons. Felice Accrocca, e dal sindaco di Pietrelcina, Domenico Masone. Migliaia i fedeli che attendevano l'arrivo di Francesco e che hanno partecipato nella notte alla veglia di preghiera iniziata già da ieri sera.

La veglia della notte

Francesco si è diretto a piedi, tra la folla che lo acclamava, verso la Cappella San Francesco, dove ha sostato brevemente in preghiera davanti all'"olmo delle stimmate". Quindi, sul piazzale antistante l'Aula Liturgica, ha poi incontrato i fedeli.

"Una vita dedita alla preghiera e all'ascolto"

"Questo umile frate cappuccino - ha detto il Papa nel suo discorso - ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto paziente dei fratelli, sulle cui sofferenze riversava come balsamo la carità di Cristo. Imitando il suo eroico esempio e le sue virtù, possiate diventare voi pure strumenti dell'amore di Gesù verso i più deboli".

"Sono lieto di trovarmi in questo paese, dove Francesco Forgione nacque e iniziò la sua lunga e feconda vicenda umana e spirituale - ha aggiunto il Pontefice -. In questa comunità egli temprò la propria umanità, imparò a pregare e a riconoscere nei poveri la carne del Signore, finché crebbe nella sequela di Cristo e chiese di essere ammesso tra i Frati Minori Cappuccini, diventando in tal modo fra Pio da Pietrelcina".

Bergoglio ha quindi affermato: "Auspico che questo territorio possa trarre nuova linfa dagli insegnamenti di vita di padre Pio in un momento non facile come quello presente, mentre la popolazione decresce progressivamente e invecchia perché molti giovani sono costretti a recarsi altrove per cercare lavoro. Incoraggio questa terra a custodire come un tesoro prezioso la testimonianza cristiana e sacerdotale di san Pio da Pietrelcina: essa sia per ciascuno di voi uno stimolo a vivere in pienezza la vostra esistenza, nello stile delle Beatitudini e con le opere di misericordia".

Presenti anche 50 ticinesi

E oggi a San Giovanni Rotondo ci sarà anche un gruppo di 50 pellegrini ticinesi. "Quando abbiamo scelto la data del pellegrinaggio non sapevamo che ci sarebbe stato il Papa", ci ha detto Maria Cesarano, responsabile del Gruppo Padre Pio di Bellinzona. Ogni anno, infatti, dal 2001, il Gruppo organizza un viaggio a San Giovanni Rotondo tra marzo e aprile.

"Quando abbiamo saputo della visita papale siamo rimasti molto sorpresi e felici. E naturalmente si sono aggiunte un po’ di persone. Solitamente siamo tra i 30 e i 40 partecipanti, questa volta siamo in 52. Metà dei pellegrini sono nuovi ed è sempre molto bello portare persone da Padre Pio".

Il resto del programma

Dopo l'incontro sul piazzale della Chiesa con i fedeli, poi il Papa incontrerà la comunità dei Cappuccini di Pietrelcina.

Alle 9 l'elicottero del Papa decollerà verso San Giovanni Rotondo dove il Papa arriverà alle 9.30. Qui papa Francesco sarà accolto dall'arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Michele Castoro e dal sindaco di San Giovanni Rotondo, Costanzo Cascavilla. Quindi papa Bergoglio visiterà il reparto di pediatria oncologica.

La Messa verrà celebrata alle 11. Dopo aver salutato la comunità dei Cappuccini di San Giovanni Rotondo, papa Francesco lascerà San Giovanni Rotondo alle 12.45 per atterrare all'eliporto del Vaticano alle 13.45.

