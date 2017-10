Il Papa su Twitter supera i 40 mio di follower

Quaranta milioni di follower. È il numero di seguaci raggiunto dall’account Twitter (@Pontifex) di Papa Francesco in 9 lingue (anche in italiano @Pontifex_it). Il risultato è significativo non solo per la cifra, ma per l’importanza che il Pontefice dà alla presenza della testimonianza cristiana sui Social Media. L’account era stato aperto il 12 dicembre 2012 da Benedetto XVI, che come il suo successore, vuole offrire anche nel “Continente digitale” un pensiero spirituale, oppure condividendo una riflessione su eventi importanti per la comunità internazionale.

40 milioni di follower vuol dire 40 milioni di persone, 40 milioni di cuori, di intelligenze, di passioni, afferma mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione. Il Papa che si definisce “un nonno”, che si dice molto distante dalle nuove tecnologie, intuisce però che c’è un mondo – quello social – che è fatto di persone! Aggiunge Viganò.

Papa Francesco è ormai prossimo a raggiungere i 5 milioni di follower (già superati i 4,9 milioni) su Instagram, il canale social di immagini. L’account @Franciscus è stato inaugurato il 19 marzo 2015 con questo messaggio: “Inizio un nuovo cammino per percorrere con voi la via della misericordia e della tenerezza di Dio”.