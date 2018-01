Il Papa sul volo di rientro a Roma

Papa Francesco ha lasciato il Perù, a conclusione del viaggio di una settimana che prima lo ha portato anche in Cile. Dopo una breve cerimonia di congedo all'aeroporto di Lima, presenti il capo dello Stato Pedro Pablo Kuczynski e la moglie, l'aereo della Latam con a bordo il Pontefice è decollato dall'aeroporto di Lima con destinazione Roma-Ciampino, dove l'atterraggio è previsto alle 14.15 di oggi.

Un milione e 300mila persone, secondo dati delle autorità locali, ha assistito alla messa celebrata da papa Francesco nella base aerea militare di Las Palmas a Lima. "Ho iniziato il mio pellegrinaggio tra voi dicendo che il Perù è una terra di speranza. Terra di speranza per la biodiversità che vi si trova insieme con la bellezza di luoghi capaci di aiutarci a scoprire la presenza di Dio". Così si è espresso il Papa nel suo saluto al Perù al termine della messa alla Base aerea di Las Palmas.

"Terra di speranza - ha detto - per la ricchezza delle sue tradizioni e dei suoi costumi che hanno segnato l'anima di questo popolo". Terra di speranza "per i giovani, che non sono il futuro ma il presente del Perù". "A loro chiedo di scoprire nella sapienza dei loro nonni, degli anziani, il Dna che ha guidato i vostri grandi santi - ha aggiunto -. Non sradicatevi. Nonni e anziani, non smettete di trasmettere alle giovani generazioni le radici del vostro popolo e la sapienza della via per arrivare al cielo". "Tutti vi invito a non aver paura di essere i santi del XXI secolo. Fratelli peruviani, avete tanti motivi per sperare, l'ho visto, l'ho toccato con mano in questi giorni. Custodite la speranza. E non c'è miglior modo di custodire la speranza che rimanere uniti", ha concluso Francesco.

