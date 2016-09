Il Papa in Svezia a fine ottobre

Francesco si recherà nel Paese del nord Europa in occasione della Commemorazione comune luterano-cattolica dei 500 anni della Riforma.

La Sala stampa vaticana ha diffuso il programma del viaggio di papa Francesco in Svezia, in programma il 31 ottobre e l'1 novembre, in occasione della Commemorazione comune luterano-cattolica dei 500 anni della Riforma.

Il Papa partirà lunedì 31 ottobre alle 8.20 dall'aeroporto di Roma-Fiumicino per atterrare a quello di Malmö alle 11.00. Dopo l'accoglienza ufficiale sono previste la visita di cortesia alla famiglia reale a Lund e la preghiera ecumenica comune nella Cattedrale luterana, sempre a Lund. Quindi, nella Malmö Arena, l'evento ecumenico e l'incontro con le delegazioni ecumeniche.

Martedì 1 novembre il Papa celebrerà la messa a Malmö alle 9.30, cui seguirà il congedo ufficiale all'aeroporto internazionale della città. La partenza del volo di ritorno è previsto alle 12.45, con arrivo a Roma-Ciampino alle 15.30.

(Ats)