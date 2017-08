Il Papa torna a chiedere perdono per gli abusi

Francesco torna a chiedere perdono "per le mostruosità della pedofilia" nella prefazione della traduzione in tedesco del libro del friburghese Daniel Pittet.

"Si tratta di un'assoluta mostruosità, un peccato terribile, che contraddice tutto quello che la Chiesa insegna": così papa Francesco nella prefazione del libro tradotto in tedesco del friburghese Daniel Pittet - oggi sulla Bild in esclusiva - sulle giovani vittime di abusi sessuali subiti da religiosi. Noi ne avevamo già parlato in occasione dell'uscita della pubblicazione in francese.

Il pontefice, lo ricordiamo, chiede perdono a tutti: "alcune vittime si sono alla fine addirittura tolte la vita. Questi morti pesano sul mio cuore come sulla mia coscienza e sull'intera chiesa. Alle loro famiglie vorrei esprimere il mio amore, il mio dolore e chiedere in tutta umiltà il loro perdono".

Le parole del Papa vengono pubblicate dal tabloid di Axel Springer alla vigilia dell'uscita del libro di Daniel Pittet in Germania, che sarà distribuito nelle librerie a partire da domani, edito da Herder, col titolo "Pater, io vi perdono! Abusato, ma non distrutto".

L'autore del libro in uscita, Daniel Pittet, che dal 1968 (quando aveva solo 8 anni) al 1972 ha subito gli abusi sessuali di un sacerdote dell'ordine dei Francescani a Friburgo. Malgrado la tristissima esperienza ha mantenuto la fede ed è perfino andato a trovare il "mostro", il quale ha avuto l'ardire di banalizzare ogni cosa e affermare "non è roba di mia competenza". Papa Francesco, sottolinea il giornale, ha invece incoraggiato la pubblicazione della sua testimonianza.

(Red/Ats)