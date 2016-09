Il Papa in visita all'ospedale

Papa Francesco, in questo tradizionale "venerdì della misericordia", ha visitato il pronto soccorso e il reparto di neonatologia dell'Ospedale San Giovanni di Roma dove, al momento, sono ricoverati 12 bambini con varie patologie. Cinque di essi versano in gravi condizioni e si trovano in terapia intensiva.

Al piano superiore del reparto si trova un nido, dove sono ricoverati altri bambini.

Accolto con stupore dal personale, il Pontefice - entrando nel reparto - ha dovuto come tutti mettere la mascherina e sottoporsi a tutte le precauzioni igieniche del caso per il rispetto degli ambienti asettici. Il Santo Padre si è soffermato presso ogni incubatrice e ha salutato i genitori presenti, dando loro conforto e coraggio.

(Red)