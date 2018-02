Il Papa in visita a Ginevra a giugno

Il Consiglio federale conferma l'arrivo di Francesco, che ha accettato un invito in tal senso. L'ultima volta di un Pontefice in Svizzera era il 2004 (LE FOTO).

Papa Giovanni Paolo II in visita in Svizzera nel giugno del 1984.

Una vista aerea dell'arrivo in PapaMobile presso l'Allmend Park di Berna di Papa Giovanni Paolo II per la celebrazione della Messa il 6 giugno 2004. Vi parteciparono 70mila persone.

Papa Francesco arriverà in Svizzera. Il Consiglio federale si rallegra del fatto che il Pontefice abbia accettato un invito in tal senso, ha comunicato oggi all'ats la Cancelleria federale. Bergoglio è atteso il 21 giugno a Ginevra.

Una delegazione del Consiglio federale, sotto la direzione del presidente della Confederazione Alain Berset, accoglierà per l'occasione il Papa e con lui terrà colloqui ufficiali, ha precisato la Cancelleria. Ulteriori dettagli sulla visita papale devono ancora essere chiariti.

Ieri l'agenzia di stampa italiana ANSA aveva anticipato che Papa Francesco aveva "allo studio" una visita a Ginevra, in particolare al Consiglio Ecumenico delle Chiese (Cec) nella prossima primavera. La visita sarebbe legata a un'iniziativa di pace promossa dal Cec, l'organo principale che si occupa del dialogo fra le differenti Chiese cristiane nel mondo, noto anche come Consiglio Mondiale delle Chiese (in inglese World Council of Churches, Wcc), cui è stato invitato il Pontefice.

Papa Giovanni Paolo II a Berna nel 2004 (KEYSTONE/Gaetan Bally)

Nel 2004 l'ultimo viaggio in Svizzera

L'ultimo viaggio di un Papa in Svizzera risale al 2004, quando Giovanni Paolo II si recò a Berna, meno di un anno prima del decesso. In quella circostanza celebrò anche una messa per 70mila persone sul prato dell'Allmend, nell'ambito di un incontro nazionale dei giovani cattolici.

Lo stesso Wojtyla era venuto ben 20 anni prima in Ticino, e più precisamente a Lugano nel 1984.

(Red/Ats)