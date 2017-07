"Il pellegrinaggio: preghiera collettiva"

Continua il pellegrinaggio sulle orme di San Nicolao della Flüe, che sta portando un gruppo composito di ticinesi verso Sachseln, alla riscoperta della bellezza di una vita tutta spesa per Dio, come fu quella del santo svizzero. Nel week-end i pellegrini hanno toccato le località di Chironico e Rodi, da cui sono ripartiti questa mattina di buon ora, verso le sei.

Dante Balbo, della giornata di ieri, ha impresso soprattutto la bella Messa nella chiesetta di Gribbio, in Val Leventina, a cui ha partecipato anche gente dei dintorni, per conoscere un po’ più da vicino il gruppo di pellegrini e condividerne parte dell’esperienza. Un’esperienza che si sta configurando sempre più come una crescita umana, anche grazie ai contributi dei sacerdoti che, sin dalle prime ore, accompagnano il gruppo. «In uno degli ultimi interventi – spiega Dante – i sacerdoti hanno ad esempio portato al centro della meditazione la necessità di vivere il pellegrinaggio come preghiera d’intercessione, non solo personale, ma anche collettiva, per il popolo svizzero, per i suoi rappresentanti, per i suoi politici. Un discorso ampio, insomma, che si ricollega alla perfezione alla figura stessa di San Nicolao come patrono».

Giovanna Caiata, di Taverne, ci racconta come sta vivendo tutto questo: «Sostanzialmente, cammino portandomi appresso tutte le persone che non possono camminare e che hanno chiesto particolari preghiere. Si può proprio dire che io stia offrendo questo pellegrinaggio, soprattutto dopo aver scoperto che San Nicolao, oltre a intercedere per la Patria, faceva miracoli di guarigione. È il messaggio stesso a cui ci riporta ogni Messa mattutina: affidare tutto nelle mani del Signore». «Penso che San Nicolao – prosegue Giovanna – sia una figura particolarmente moderna e appropriata ai tempi di oggi perché aiuta a capire l’importanza della mediazione, del compromesso, dell’esaltare la differenza trovando l’unità».

Nella giornata di oggi i pellegrini si avvicineranno al San Gottardo, per poter partecipare domani, con gli altri fedeli della Diocesi, alla tradizionale Santa Messa sul Passo celebrata dal vescovo mons. Valerio Lazzeri.

(Red)