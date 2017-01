Il prete coraggioso che lottò per gli ultimi

Stiamo parlando di padre Vincent Machozi, assassinato in Congo nel 2016 per aver denunciato le sofferenze della popolazione sfruttata da diversi gruppi armati.

Padre Vincent Machozi Karunzu nacque nel 1965 in una famiglia di 13 fratelli, molti dei quali morti alla nascita. È per questo che sua madre lo chiamò Machozi, che nella lingua congolese significa “figlio delle lacrime”. A 17 anni entrò nella congregazione degli Assunzionisti (agostiniani dell’Assunzione) e compì gli studi di teologia a Lille, in Francia, venendo poi ordinato ad Angers nel 1994. Di lacrime ne ha viste molte, nella sua vita, asciugandole con la sua vicinanza e con la lotta a favore dei più deboli.

Fino alla sua morte, avvenuta nel marzo del 2016 a soli 51 anni, il suo impegno di sacerdote era stato soprattutto quello di dare voce alla popolazione Yira-Nande, un’etnia composta da poco più di un milione di persone abitante le regioni di Beni e di Lubero (nell’est della Repubblica democratica del Congo). Più volte aveva denunciato le sofferenze della popolazione Nande causate dalla presenza sul territorio di Beni di diversi gruppi armati dediti allo sfruttamento illegale del coltan (minerale usato nella fabbricazione di componenti elettronici per telefonini e apparecchi di nuova tecnologia), presenza tollerata e spesso appoggiata dall’esercito regolare.

Minacciato di morte, padre Vincent nel 2003 era stato costretto all’esilio negli Stati Uniti, dove, a Boston, si era specializzato in risoluzione dei conflitti e nei processi di pace in Africa. Durante la decina di anni di soggiorno statunitense fondò il sito internet benilubero.com. Su quelle pagine documentava le atrocità commesse contro il popolo Nande. Investigava gli omicidi commessi per il commercio del coltan e poco prima del suo assassinio aveva pubblicato un articolo denunciante i presidenti di Congo e Ruanda per essere coinvolti in vari massacri di civili innocenti. Dal 2010 la violenza nella regione era aumentata e il sacerdote era arrivato a parlare di genocidio.

Questo suo impegno gli era costato sette attentati in meno di quattro anni, a cui era scampato. Padre Vincent Machozi sapeva che la sua fine era vicina e lo aveva confessato qualche mese prima di essere assassinato: «I miei giorni sono contati. Sento che sarò assassinato. Però, come Cristo, per il bene del nostro popolo, non starò in silenzio».

Padre Machozi aveva purtroppo indovinato. La notte di domenica 20 marzo scorso si è aggiunto alla lista degli operatori religiosi assassinati nel 2016, lista appena pubblicata dall’agenzia Fides (vedi pagine seguenti). «Perché mi uccidete?». Sono state queste le sue ultime parole, davanti ad una decina di soldati in uniforme delle Forze Armate della Repubblica Democratica del Congo, pesantemente armati. Gli uomini hanno fatto irruzione nel perimetro del centro sociale “Mon Beau Village”, nel villaggio di Vitungwe-Isale, dove si erano riuniti i capi tradizionali Nande per prendere parte ad una riflessione sulla pace convocata da Mwami Abdul Kalemire III, capo della comunità di Basho, in missione nella zona. I militari sono arrivati in jeep e hanno abbattuto le porte del centro sociale. Stando ad alcune testimonianze riportate dall’agenzia Fides, gli autori dell’assassinio sarebbero da ricercare tra le forze armate congolesi (Fardc).

I soldati hanno subito chiarito che volevano colpire il capo Kalemire e padre Vincent. Nonostante il tentativo dei presenti di nascondere la presenza delle due persone prese di mira, i militari hanno scoperto il sacerdote che si trovava all’aperto, nel cortile, e stava lavorando al suo computer portatile. Si è sentita una raffica di arma automatica mentre padre Vincent ha gridato: «Perché mi uccidete?». Kalemire III si è salvato solo perché aveva appena lasciato il religioso per andare a riposarsi.

Dana Robert, una professoressa di Boston che seguì il lavoro di padre Vincent disse: «Ogni volta che c’è stato un genocidio c’è pure stato un prete cattolico a denunciarlo. I sacerdoti sono la voce di coloro che non hanno voce».

(Red)