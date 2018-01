Il primo giorno del Papa in Cile

Papa Francesco è arrivato in Cile ieri notte, mezzanotte circa ora svizzera. Nella prima tappa della sua visita apostolica nel Paese sudamericano, papa Francesco affronta oggi la prima giornata dell'intenso programma del viaggio, con incontri di tipo istituzionale, sociale ed ecclesiale.

L'aereo è atterrato all'aeroporto internazionale della capitale Santiago, dove il Pontefice è stato accolto dalla presidente della repubblica, uscente ma ancora in carica, Michelle Bachelet.

Bergoglio è stato poi salutato da migliaia di persone lungo il tragitto - in "papamobile" - che lo ha condotto dall'aeroporto verso la Nunziatura apostolica dove alloggerà durante il suo soggiorno cileno. Il Pontefice, che era accompagnato dall'arcivescovo della capitale cilena, il cardinale Ricardo Ezzati Andrello, salesiano nato in Veneto, ha salutato e benedetto la folla plaudente sui due lati della strada.

All'arrivo in Nunziatura, si è ancora intrattenuto a salutare i centinaia di fedeli assiepati in sua attesa, accettando piccoli doni, lasciandosi scattare foto con i telefonini e abbracciando e carezzando in particolare i bambini.

Il programma del primo giorno

Alle 8.20 locali (le 12.20 in Italia) il Papa sarà al Palazzo della Moneda, dove incontrerà le autorità (tra loro anche il presidente eletto ma non ancora insediato Sebastian Pinera), la società civile e il corpo diplomatico, mentre alle 9.00 (le 13.00 italiane) renderà la sua visita di cortesia alla presidente uscente, ma ancora in carica, Michelle Bachelet, nel Salon Azul del Palacio de la Moneda.

Alle 10.30 (le 14.30 in Italia) celebrerà la messa nel Parque O'Higgins, la cui spianata può contenere circa 600 mila fedeli.

Nel pomeriggio, alle 16.00 (le 20.00 in Italia) visiterà brevemente il carcere femminile di Santiago, mentre alle 17.15 nella cattedrale (le 21.15 italiane) incontrerà i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i consacrati e i seminaristi, prima di un incontro con i vescovi del Cile alle 18.15 (le 22.15 italiane) nella sagrestia della cattedrale.

Al termine, alle 19.15 locali (le 23,15 italiane) visiterà privatamente il santuario del santo gesuita Alberto Hurtado, incontrando i suoi confratelli della Compagnia di Gesù.

(Ats)