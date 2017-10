Il programma del viaggio del Papa in Asia

Francesco, che si recherà dal 26 novembre al 2 dicembre in Myanmar e Bangladesh, incontrerà i giovani dei due Paesi e parteciperà a incontri interreligiosi per la pace.

La Santa Sede ha reso pubblico oggi il programma ufficiale del viaggio che papa Francesco farà in Myanmar e in Bangladesh dal 26 novembre al 2 dicembre. Il Pontefice parte domenica alle ore 21.40 dall’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci” a Fiumicino per Yangon. Il ritorno nella Città Eterna è previsto per il sabato alle ore 23.00 all’aeroporto di Ciampino.

Oltre alle consuete cerimonie con le autorità civili, il Pontefice incontrerà i giovani dei due Paesi asiatici e parteciperà inoltre a incontri interreligiosi per la pace.

In Birmania, Paese a stragrande maggioranza buddhista, incontrerà mercoledì alle 16.15 ora locale (le 11.45 in Svizzera) il Consiglio supremo “Sangha” dei monaci buddhisti al “Kaba Aye Centre” nell’ex capitale Yangon (o Rangoon).

Si tratta del terzo viaggio apostolico di papa Francesco in Asia. Nell’agosto del 2014 si recò in Corea del Sud per la conclusione della VI Giornata della Gioventù asiatica, mentre nel gennaio del 2015 visitò lo Sri Lanka e le Filippine.

(Red)