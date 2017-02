Il punto di partenza è la centralità di Dio

di Rolando Leo

Il 31 ottobre del 1517 Martin Lutero affisse alla porta della cattedrale di Wittemberg 95 tesi contro l’insegnamento e la pratica delle indulgenze.

L’intenzione di Lutero e degli altri Riformatori che lo seguirono non era quella di infrangere l’unità della Chiesa, ma di rivolgere a tutti i Cristiani l’appello a porre Dio al centro dell’esistenza, perché, come scrisse Giovanni Calvino, se è vero che non si può trovare in nessun luogo vita eterna e immortale se non in Dio, è necessario che la principale cura e sollecitudine della vita umana sia di cercarlo, di aspirare a Lui e di non riposare che in Lui.

La Facoltà di Teologia di Lugano, nell’organizzare come tutti gli anni all’inizio del secondo semestre una settimana intensiva di conferenze e dibattiti, ha inteso dare un segnale di forte ecumenismo approfittando di questo importante anniversario della Riforma di Lutero. Non ha voluto tanto chinarsi sulla dichiarazione congiunta di Lund, bensì ha voluto nella sua globalità richiamare l’attenzione proprio sulla teocentricità che aveva rappresentato uno degli elementi essenziali non solo del pensiero di S. Agostino, ma di innumerevoli altri teologi.

A bocce ferme abbiamo voluto avvicinare il pastore dottor Paolo De Petris e il dottor don Hans Christian Schmidbaur, entrambi docenti nell’ateneo universitario, raccogliendo qualche loro impressione sulla riuscita dell’evento.



Qual è stata la peculiarità di questa settimana? Come avete vissuto, cattolico e riformato, il lavoro di preparazione?

De Petris: Nell’ottobre del 2015 ho sottoposto spontaneamente un mio progetto al rettore, volendo evitare una semplice rievocazione del passato. Rileggere la riforma è inutile, ma invece è costruttivo indagare fino a che punto questo avvenimento è stato capito, rivisitandolo in chiave moderna, cercando di arrivare ad una comune comprensione. La Riforma non è da leggere, come spesso fu in passato, come movimento politico, ma come problema soteriologico, ossia legato al mistero della Salvezza. Il mio punto di partenza è S. Agostino e sono un agostiniano calvinista convinto.

Schmidbaur: Seguo sempre la regola che prima devi cercare di comprendere la persona e poi esprimere un giudizio. Ho studiato Lutero, ho parlato col collega De Petris, abbiamo iniziato a parlare di questo progetto e mi sono trovato subito in sintonia nel pensiero e nella mentalità. Non è stato difficile anche se non è importante condividere tutto; qui inizia la differenza riconciliata. La Chiesa è peregrinante, in un processo di sviluppo, come dice anche il Concilio Vaticano II, quindi c’è un senso di provvisorietà e di evoluzione. Sono agostiniano e tomista convinto, quindi Agostino è senz’altro stato il nostro punto teologico di partenza.

De Petris: Non dobbiamo essere una fotocopia l’uno dell’altro. Non abbiamo parlato di grandi principi teologici, ma si è voluto costruire questa settimana concentrandoci sulla figura dei vari riformatori e non solo su Lutero, vedendo la riforma nella sua dimensione olistica. Talvolta l’impostazione similare ci fornisce una luce di comprensione l’uno sull’altro nelle categorie generali ed in una comunione cristiana, senza entrare in grandi definizioni teologiche. Sintomatico è il fatto che il logo scelto è stato il Muro dei Riformatori e non il ritratto di Lutero. Oggetto di studio è stata soprattutto la teocentricità.

Spesso vi siete espressi nel senso che è peccato incontrarsi tra cattolici e riformati e parlare solo di ciò che ci va bene, ma è utile parlare dei nodi cruciali in cui non c’è accordo. Come sono andate le cose durante il convegno?

De Petris: Non abbiamo evitato i nodi cruciali. Giovedì c’è stato un dibattito sul problema del famosissimo principio riformato sola scriptura. Abbiamo preso atto che ci sono delle differenze e non le abbiamo messe nel cassetto, si è trattato pure della giustificazione del peccato e della santificazione dell’uomo in un corso specifico. Si è messo per esempio in evidenza che per i protestanti la giustificazione non avviene solo per fede, ma è per grazia mediante la fede. Lutero l’aveva capito, in disputa con Erasmo da Rotterdam. La fede è uno strumento, in una prospettiva riformata classica, che non è più oggi la posizione riformata ufficiale, in quanto il protestantesimo su queste questioni non prende posizione.

Schmidbaur: Dio dà la grazia e la fede è un’opera che mette in atto l’uomo. Dio non crede, è la creatura che se mai crede e la Salvezza avviene senza meritarsela (Rm 17).

De Petris: Nella lettera ai Romani ai capitoli 1 e 2, l’uomo può avere una fede nel senso innato (una fede naturale), ma la conoscenza salvifica è data solo dal riconoscimento del Redentore.

Schmidbaur: È vero però che il cattolico ha una speranza nella salvezza sulla via della fede che santifica il suo essere se fa anche un buon uso della grazia ricevuta. Essere liberato dalla grazia (che per il cattolico ha una triplice forma, grazia preveniente, giustificante e santificante) significa ricevere di nuovo il libero arbitrio (concilio di Orange), diventando di nuovo responsabilità dell’essere umano senza l’autoaffermazione di Dio sulla creatura. Se si conduce una buona vita, meriti la beatitudine; se non lo fai (San Tommaso), tu meriti la condanna.

De Petris: Per il calvinista invece la grazia è irresistibile (Westminster), riprendendo quel passo di San Paolo agli Efesini che ricorda che ci sono coloro che Dio aveva già scelto prima della creazione…

Perché si è trattato principalmente della centralità di Dio e non di quella di Cristo?

Schmidbaur: Nell’atto della salvezza Gesù (Fil 2, 5-11), annichilito che si fa uomo, entra in noi (impotente) ed è la grazia del Padre che salva il proprio figlio che muore il Venerdì Santo. San Bernardo di Chiaravalle ci ricorda di come Dio non soffra ma ha compassione e questa compassione motiva il Padre per portare con sé il figlio. In questo senso abbiamo parlato prima di tutto in una prospettiva teocentrica e non cristocentrica.

Ci sarà un seguito ecumenico dopo questa intensa comunione?

Si avvierà un corso che ponga a confronto Tommaso d’Aquino e la teologia di Giovanni Calvino.