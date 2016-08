Il rientro in Ticino da Lourdes

(LE FOTO) Partiti ieri verso mezzogiorno in treno dalla cittadina pirenaica, stanotte pellegrini, malati e volontari della Svizzera italiana sono tornati a casa.

I pellegrini, i malati e i volontari della Svizzera italiana a Lourdes, partiti ieri con il treno attorno a mezzogiorno dalla cittadina pirenaica, sono arrivati in Ticino verso le 4.30 del mattino. Ad Airolo, puntualmente come ogni anno, è stato distribuito dagli scout sul treno il Giornale del Popolo, recapitato per l'occasione direttamente sul binario.

I pellegrini sono successivamente scesi nelle diverse stazioni, da Airolo a Chiasso.

Si conclude quindi con queste ultime immagini scattate dai volontari stessi, la bella esperienza del pellegrinaggio a Lourdes della Svizzera italiana del 2016, nell'Anno Santo della Misericordia.

(Red)

