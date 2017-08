Il treno di Lourdes arriva in Ticino

di GianMaria Pusterla

Alcuni pellegrini sono già giunti, via aereo, ieri in Ticino. Un saluto veloce alla Grotta ancora avvolta dalle ombre della notte, poi partenza con un bus in direzione dell’aeroporto di Tarbes-Lourdes.

Il treno è invece partito alle 12.13, sotto la direzione di Luigi Bresciani per la parte tecnica, di Sonia Genardini per la responsabilità generale e di Ivo Pellegrini per quanto riguarda il lavoro di alloggiamento.

I medici e le infermiere che accompagnano il treno hanno dato la loro assistenza, affinché ognuno potesse essere seguito al meglio anche sotto il profilo sanitario.

Airolo accoglierà il pellegrinaggio stamane alle 5.23. Poi i pellegrini potranno scendere alla stazione di loro competenza. Con negli occhi e nel cuore una magnifica esperienza di vita comunitaria nella fede.