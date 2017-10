"Insieme contro gli abusi sui minori in Rete"

Il Papa chiede di "reagire senza paura" e "mobilitarci insieme", contro i "crimini" contro i bimbi commessi con Internet e di non sottovalutare il "danno" fatto ai bimbi ma anche agli adulti, dalla violenza in Rete. Tra questi rientrano pedopornografia sempre più estrema e che dà assuefazione; bullismo; adescamento dei minori attraverso la rete; traffico delle persone, prostituzione, ordinazione della visione in diretta di stupri e violenze su minori commessi in altre parti del mondo. E, con i partecipanti al convegno sugli abusi di bimbi in rete della Gregoriana, denuncia la "dark net".

"Non pensare che le soluzioni tecniche e automatiche, i filtri, siano sufficienti"; non credere che in Rete si eserciti la libertà: "qui si tratta di crimini contro cui bisogna procedere con intelligenza e determinazione, allargando la collaborazione dei governi e delle forze dell'ordine a livello globale". Lo dice il Papa ai partecipanti al convegno alla Gregoriana contro gli abusi online sui bambini e lo ha anche ribadito poi su Twitter.

Il Papa, ricevendo i partecipanti al convegno internazionale e interdisciplinare della Gregoriana contro gli abusi sui bimbi e la violenza in Rete, ha incoraggiato a non lasciarsi "dominare dalla paura, che è sempre una cattiva consigliera" e nemmeno lasciarsi "paralizzare dal senso di impotenza che ci opprime di fronte alla difficoltà del compito". "Siamo invece chiamati - ha detto agli esperti e rappresentanti governativi e istituzionali di diversi paesi del mondo - a mobilitarci insieme, sapendo che abbiamo bisogno gli uni degli altri per cercare e trovare le vie e gli atteggiamenti corretti per dare risposte efficaci".

La libertà umana, ha ricordato il Pontefice con le parole della sua enciclica "Laudato sii", "è capace di limitare la tecnica, di riorientarla e di metterla al servizio di un altro tipo di progresso, più sano, più umano, più sociale e più integrale".

"Allora, - ha esortato papa Francesco - guardiamo la realtà, come l'avete guardata voi in questi giorni. Nella rete dilagano fenomeni gravissimi: la diffusione di immagini pornografiche sempre più estreme perché con l'assuefazione si alza la soglia di stimolazione; il crescente fenomeno del sexting fra i giovani e le ragazze che usano i social media; il bullismo che si esprime sempre più online ed è vera violenza morale e fisica contro la dignità degli altri giovani; la sextortion; l'adescamento dei minori a scopo sessuale tramite la rete è ormai un fatto di cui le cronache parlano continuamente; per arrivare fino ai crimini più gravi e spaventosi dell'organizzazione online del traffico delle persone, della prostituzione, perfino dell'ordinazione e della visione in diretta di stupri e violenze su minori commessi in altre parti del mondo.

La rete ha perciò un suo aspetto oscuro e delle sue regioni oscure (la dark net) dove il male trova modi sempre nuovi e più efficaci, pervasivi e capillari per agire ed espandersi".

(Red/Ats)