"Insieme verso la riconciliazione"

Così Papa Francesco incontrando il presidente colombiano Santos. Migliaia di persone in Piazza Bolivar per la benedizione dei fedeli. In attesa dell'incontro con i vescovi.

Ha preso il via la seconda giornata di papa Francesco in Colombia. Per prima cosa il Pontefice ha incontrato le autorità nella Plaza de Armas della Casa de Narino, ossia il Palazzo presidenziale, dove successivamente ha fatto visita anche al presidente della Repubblica Juan Manuel Santos, che già lo aveva accolto nella serata di ieri all'aeroporto di Bogotà.

Nel suo primo discorso di questo viaggio, Francesco ha parlato della necessità di riconciliazione dopo mezzo secolo di conflitto interno nel Paese. A suo avviso, ha detto, è necessario "rifuggire da ogni tentazione di vendetta e ricerca di interessi solo particolari e a breve termine. Quanto più difficile è il cammino che conduce alla pace e all'intesa, tanto più impegno dobbiamo mettere nel riconoscere l'altro, sanare le ferite e costruire ponti, nello stringere legami e aiutarci a vicenda".

Bergoglio ha quindi espresso il suo apprezzamento per gli sforzi compiuti, negli ultimi decenni, per porre fine alla violenza armata e trovare vie di riconciliazione, appunto.

In piazza per la benedizione dei fedeli

Successivamente Francesco si è spostato con la sua "papamobile" aperta in mezzo alla gente di Bogotà, per arrivare in Piazza Bolivar, affollata da decine di migliaia di persone festanti, tra cui circa 22mila giovani.

Qui il Papa ha dapprima fatto visita alla cattedrale, intitolata all'Immacolata Concezione. Subito dopo, dal balcone del Palazzo cardinalizio, rivolge la sua benedizione ai fedeli.

Il resto del programma della giornata

Successivamente Bergoglio incontrerà, sempre in Cattedrale, i vescovi colombiani.

È poi in agenda l'incontro con il Comitato direttivo del Celam nella Nunziatura Apostolica e, a conclusione della giornata, la grande messa nel Parco Simon Bolivar, dove sono attesi circa 700mila fedeli e a margine della quale Francesco incontrerà un gruppo di vescovi venezuelani.

(Red/Ats)