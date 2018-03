"Io, addetta stampa del Vescovo"

di Cristina Vonzun

Chiara Gerosa lavora in Curia a Lugano da oltre tre anni in qualità di addetta stampa del vescovo. Lei ha alle spalle un’esperienza giornalistica al GdP e alla redazione radiofonica di “Chiese in Diretta”. In questi giorni Chiara è al lavoro per organizzare l’incontro di mons. Lazzeri con i giornalisti che avverrà il 20 marzo. «Il vescovo, una volta l’anno, si ritrova con tutti i giornalisti che lo desiderano per un incontro informale. Mi sono resa conto, dopo 3 anni e mezzo di presenza in Curia, che molte realtà legate alla Chiesa sono sconosciute ai media. Di conseguenza, lo scorso anno, abbiamo presentato ai giornalisti il Centro san Giuseppe e il Seminario; quest’anno cogliamo l’occasione dei 25 anni della Facoltà di Teologia per un incontro con i professori, con gli studenti e le diverse strutture di cui è composta questa realtà universitaria. I giornalisti avranno la possibilità di parlare con il vescovo e con il rettore ma anche di essere accompagnati dai membri della comunità universitaria e quindi di porre domande che magari non hanno mai avuto occasione di fare», spiega Chiara.



Chiara Gerosa, quali sono i suoi compiti?

Ho un lavoro molto variato: dalla rassegna stampa, all’invio dell’agenda, alle informazioni per i giornalisti, per gli storici, ecc. I temi riguardano il vescovo o la Chiesa in generale. Guardo sempre ciò che accade nella rete, anche nei social media. Mi occupo di pensare, quando possibile, la comunicazione nel suo insieme e preparare dossier per singoli temi. Dove intravvedo qualche possibilità propongo delle formazioni o dei feedback-bilancio dopo alcuni eventi (v. la formazione di prevenzione agli abusi sessuali, il corso per i sacerdoti stranieri…). Sono anche impegnata nella Commissione sociale diocesana e nella Conferenza missionaria (CMSI) e faccio da tramite per alcune iniziative. Inoltre stiamo ripensando il sito istituzionale della Diocesi.



Che rapporto c’è tra l’addetta stampa, il vescovo e gli altri responsabili della Curia?

Il rapporto con il vescovo è diretto, cerco di vederlo o sentirlo il più possibile per discutere di quanto accade o di decisioni che vengono prese. In una Diocesi piccola, ma comunque molto articolata, occorre investire del tempo per rafforzare la comunicazione interna ed esterna. La nostra Chiesa ha un passato ricchissimo, e oggi continua a essere una presenza estremamente puntuale, dal punto di vista spirituale, culturale e sociale. I mezzi, chiaramente, sono quelli che sono; sovente l’attualità prende il sopravvento, ma occorre saper vedere lontano. Nella nostra epoca la comunicazione è essenziale, non è l’ultima tessera da aggiungere ma anzi: essa dovrebbe risultare tra i primi passi a cui pensare in ogni ambito, in primis nella pastorale!

Può farci un esempio?

Quando si pensa a un’iniziativa, anche un piccolo evento, non bisogna organizzarlo per intero e poi creare la locandina, ma occorre stravolgere la dinamica pensando a che cosa si vuole comunicare, a cosa si desidera ottenere e quale impatto l’evento deve avere. Poi si crea il resto.



Cosa vuol dire essere donna e lavorare in Curia? Tra l’altro lei non è l’unica donna…

Siamo una Curia a maggioranza femminile: se telefonate al centralino troverete una donna, se cercate l’economato pure. Essere donna o uomo non cambia, ciò che conta è la competenza nel proprio settore. Forse nella Chiesa non c’è ancora l’abitudine a confrontarsi e condividere le decisioni con una donna, o meglio, con una persona esperta di comunicazione, ma personalmente devo dire che il vescovo è attento e cerca di coinvolgermi.



In che modo il suo lavoro può essere di aiuto a parrocchie o ad altri enti ecclesiastici?

Mi è capitato di aiutare a creare dei volantini o a redigere un comunicato. A volte parroci o enti mi sottopongono qualche articolo o lettera per ricevere indicazioni sulla comunicazione. Al giorno d’oggi tutti comunicano facilmente, ma non tutti utilizzano i modi e i mezzi adeguati…