"La Chiesa nasce dal perdono"

Le parole di Papa Francesco durante la messa di Pentecoste in San Pietro. "Senza perdono non si edifica la Chiesa. Esso è l'amore più grande, che tiene uniti tutti".

“Lo Spirito Santo è il primo dono di Gesù risorto e viene dato per perdonare i peccati: il perdono è il dono più grande, che ci tiene uniti nonostante tutto, nonostante le diversità”. Queste le parole più significative dell’omelia di Papa Francesco in Piazza San Pietro in occasione della Messa di Pentecoste.

Decine di migliaia le persone accorse per ascoltare le parole del Pontefice che ha ricordato come lo Spirito Santo crei “diversità e unità. Plasma un popolo nuovo, variegato e unito: la Chiesa universale. L’unità vera, quella secondo Dio – ha proseguito Francesco – non è non è uniformità, ma unità nella differenza".

In questo senso il Papa ha invitato i fedeli a evitare due tentazioni particolari: “Innanzitutto quella di cercare la diversità senza unità. Succede quando ci si vuole distinguere, quando si formano schieramenti e partiti, quando ci si irrigidisce su posizioni escludenti magari ritenendosi i migliori o quelli che hanno sempre ragione. Sono i cosiddetti custodi della verità. Allora si sceglie la parte, non il tutto, l’appartenere a questo o a quello prima che alla Chiesa. Si diventa custodi inflessibili del passato o avanguardisti del futuro prima che figli umili e grati della Chiesa.

La seconda tentazione è quella di cercare l’unità senza la diversità. Così però l’unità diventa uniformità, obbligo di fare tutto insieme e tutto uguale, di pensare tutti sempre allo stesso modo. Così l’unità finisce per essere omologazione e non c’è più libertà”.

Il Pontefice ha quindi esortato i fedeli ha chiedere allo Spirito Santo la grazia di accogliere la Sua unità; “uno sguardo che abbraccia e ama, al di là delle preferenze personali, la sua Chiesa, la nostra Chiesa. Lo Spirito, dunque, fa dei discepoli un popolo nuovo e poi crea nei discepoli un cuore nuovo. Esso Spirito è il primo dono del Risorto e viene dato anzitutto per perdonare i peccati.

Ecco l’inizio della Chiesa, ecco il collante che ci tiene insieme, il cemento che unisce i mattoni della casa: il perdono. Perché il perdono è il dono all’ennesima potenza, è l’amore più grande, quello che tiene uniti nonostante tutto, che impedisce di crollare, che rinforza e rinsalda. Il perdono libera il cuore e permette di ricominciare: il perdono dà speranza, senza perdono non si edifica la Chiesa”.

(Red/Radio Vaticana)