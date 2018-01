"La democrazia sia luogo d'incontro per tutti"

Sfoglia la gallery

In occasione del suo primo appuntamento ufficiale in Cile, papa Francesco si è recato dapprima al Palazzo della Moneda, a Santiago, dove è stato accolto dal capo dello Stato Michelle Bachelet e dagli onori militari. Qui ha incontrato le autorità cilene (tra cui anche il presidente eletto Sebastian Pinera, di centrodestra, che si insedierà l'11 marzo), la società civile e il corpo diplomatico.

"È indispensabile ascoltare: ascoltare i disoccupati, che non possono sostenere il presente e ancor meno il futuro delle loro famiglie; ascoltare i popoli autoctoni, spesso dimenticati, i cui diritti devono ricevere attenzione e la cui cultura protetta; ascoltare i migranti, che bussano alle porte di questo Paese in cerca di una vita migliore; ascoltare i giovani nella loro ansia di avere maggiori opportunità; ascoltare gli anziani, con la loro saggezza tanto necessaria e il carico della loro fragilità; ascoltare i bambini, che si affacciano al mondo con i loro occhi pieni di meraviglia e innocenza e attendono da noi risposte reali per un futuro di dignità", ha detto il Pontefice nel suo discorso.

Francesco, parlando sempre davanti alle autorità del Paese, ha affermato: "Voi avete davanti una sfida grande e appassionante: continuare a lavorare perché la democrazia, il sogno dei vostri padri, ben al di là degli aspetti formali, sia veramente un luogo d'incontro per tutti. Che sia un luogo nel quale tutti, senza eccezioni, si sentano chiamati a costruire casa, famiglia e nazione. Un luogo, una casa, una famiglia, chiamata Cile: generoso, accogliente, che ama la sua storia, che lavora per il presente della sua convivenza e guarda con speranza al futuro".

Il Papa ha anche tenuto ad esprimersi su un argomento molto delicato: "Qui non posso fare a meno di esprimere il dolore e la vergogna che sento davanti al danno irreparabile causato a bambini da parte di ministri della Chiesa. Desidero unirmi ai miei fratelli nell'episcopato, perché è giusto chiedere perdono e appoggiare con tutte le forze le vittime, mentre dobbiamo impegnarci perché ciò non si ripeta".

La Messa al parco O'Higgins

Lavorate per “questo nuovo Cile”, per la pace e la giustizia: le Beatitudini vengono proprio a sradicare dall’immobilità. Nella prima Messa del suo 22esimo viaggio apostolico, papa Francesco ha intrecciato la sua omelia sul brano delle Beatitudini, ricordando l’attualità di questo messaggio alla folla di circa 400mila persone, che riempie il parco O’Higgins, dedicato al primo capo di stato cileno. A Santiago del Cile la gente festante, sventolando bandierine del Vaticano e del Cile, si è assiepata lungo il percorso della papamobile aperta, che proveniva dal Palazzo de La Moneda.

"Le beatitudini – ha detto Francesco – non nascono da atteggiamenti di facile critica né dagli “sproloqui a buon mercato” di coloro che credono di sapere tutto ma non vogliono impegnarsi con niente e con nessuno, e finiscono così per bloccare ogni possibilità di generare processi di trasformazione e di ricostruzione delle nostre comunità, nella nostra vita". Con in mano un pastorale artigianale di legno molto alto, il Papa ha spiegato che Gesù, "dicendo beato il povero, colui che ha pianto, l’afflitto, il sofferente, colui che ha perdonato… viene a sradicare l’immobilità paralizzante di chi crede che le cose non possono cambiare, di chi ha smesso di credere nel potere trasformante di Dio Padre e nei suoi fratelli, specialmente nei suoi fratelli più fragili, nei suoi fratelli scartati". Francesco ha ripetuto che il Vangelo chiede di non rassegnarsi. "Di fronte alla rassegnazione che come un ruvido brusio mina i nostri legami vitali e ci divide, Gesù ci dice: beati quelli che si impegnano per la riconciliazione. Felici quelli che sono capaci di sporcarsi le mani e lavorare perché altri vivano in pace. Felici quelli che si sforzano di non seminare divisione… Vuoi gioia? Vuoi felicità ? Felici quelli che lavorano perché altri possano avere una vita gioiosa. Desideri la pace? Lavora per la pace".

Bergoglio ha aggiunto di non poter fare a meno di evocare il "grande pastore" Raúl Silva Henríquez, cardinale arcivescovo di Santiago negli anni della dittatura di Pinochet, il quale diceva: "Se vuoi la pace, lavora per la giustizia… E se qualcuno ci domanda: cos’è la giustizia?, o se per caso pensa che consista solo nel non rubare, gli diremo che esiste un’altra giustizia: quella che esige che ogni uomo sia trattato come uomo".

"Seminare la pace a forza di prossimità, di vicinanza! – ha concluso Francesco – A forza di uscire di casa e osservare i volti, di andare incontro a chi si trova in difficoltà, a chi non è stato trattato come persona, come un degno figlio di questa terra. Questo è l’unico modo che abbiamo per tessere un futuro di pace, per tessere di nuovo una realtà che si può sfilacciare. L’operatore di pace sa che molte volte bisogna vincere grandi o sottili meschinità e ambizioni, che nascono dalla pretesa di crescere e “farsi un nome”, di acquistare prestigio a spese di altri. L’operatore di pace sa che non basta dire: non faccio del male a nessuno, perché come diceva San Alberto Hurtado: “Va molto bene non fare il male, ma è molto male non fare il bene”.

Il resto del programma di oggi

Nel pomeriggio, alle 16.00 (le 20.00 in Svizzera) visiterà brevemente il carcere femminile di Santiago, mentre alle 17.15 nella cattedrale (le 21.15 italiane) incontrerà i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i consacrati e i seminaristi, prima di un incontro con i vescovi del Cile alle 18.15 (le 22.15 italiane) nella sagrestia della cattedrale.

Al termine, alle 19.15 locali (le 23.15 svizzere) visiterà privatamente il santuario del santo gesuita Alberto Hurtado, incontrando i suoi confratelli della Compagnia di Gesù.

(Red/Ats)