La famiglia? "Il tesoro più prezioso"

Francesco pone l’accento sull’impegno della Federazione per la "sacralità della vita" che si concretizza in un più modi: nell’alleanza tra le generazioni; nel servizio a tutti, specialmente ai più bisognosi, alle persone con disabilità, agli orfani; nella solidarietà con i migranti; nella paziente arte di educare che vede ogni giovane come soggetto degno di tutto l’amore familiare; nel diritto alla vita del nascituro che ancora non ha voce; in condizioni di vita degne per gli anziani.

Il Papa torna anche sul tema del lavoro. Chiede "politiche concrete in favore della famiglia nel settore economico e lavorativo ma non solo, miranti a procurare un lavoro degno e adeguato per tutti, specialmente per i giovani che in molte regioni d’Europa soffrono per la piaga della disoccupazione". In queste iniziative come in altre – aggiunge – "che toccano direttamente il campo legislativo, deve sempre prevalere l’attenzione al rispetto e alla dignità di ogni persona". Non manca la denuncia di quattro crisi che attraversano il continente: quella demografica, quella migratoria, quella lavorativa e quella educativa. "Queste crisi – afferma il Pontefice – potrebbero trovare orizzonti positivi proprio nella cultura dell'incontro, laddove diversi attori sociali, economici e politici si uniscano per disegnare politiche in favore della famiglia".

Francesco parla della famiglia come di "buona notizia" e scuola di "comunione, motore della vera umanizzazione e dell’evangelizzazione", dove si pratica la