La famiglia, un cammino da compiere insieme

di Silvia Guggiari

Sarebbe dovuto iniziare oggi il percorso annuale che la Pastorale Familiare rivolge a tutte le famiglie della Diocesi. L’incontro è però stato rimandato al 6 maggio, a causa della lieve indisposizione del relatore, ovvero il vescovo Lazzeri. Abbiamo comunque voluto sentire don Willy Volonté, delegato vescovile della Pastorale familiare della Diocesi, che ci ha raccontato che per quest’anno l’esigenza è stata quella di addentrarsi e di approfondire l’Amoris laetitia, un testo scritto da Bergoglio come inno alla famiglia e dedicato proprio a lei. Un manuale concreto su tanti aspetti della vita matrimoniale, sulle gioie (e questo lo si deduce dal titolo), ma anche sulle fatiche a cui quotidianamente la famiglia viene sottoposta.

Don Willy, in che modo renderete ancora più concreta e vicina alle famiglie l’Amoris laetitia?

Papa Francesco ci chiede di non avere fretta e di prendersi il tempo necessario per leggere e approfondire quello che ha scritto in questo testo così bello. È una lettera piuttosto corposa formata da 325 paragrafi: punto centrale è quello di riportare un’educazione vera dell’amore e quindi ritornare nella profondità della persona, dove si gioca tutto.

Papa Francesco ci parla della gioia dell’amore, ma il matrimonio è fatto anche di prove. Come possono rientrare in questa gioia?

Il concetto di fatica, di sacrificio è presente in ogni uomo che vive l’esperienza umana. Non sono però un’obiezione alla gioia: un cristiano affronta una situazione di dolore, di sofferenza, di fatica, con la consapevolezza che il sacrificio spalanca molto spesso degli spazi nell’umanità della persona così grandi da rendere il dolore e la fatica tollerabili. Di fronte al dolore ci sono due strade molto semplici e in contraddizione: o uno bestemmia contro quello che è capitato oppure lo si può affrontare come un sacrificio che spalanca le porte a una umanità diversa. Il sacrificio infatti non è in contraddizione con la gioia, perché nell’amore è inevitabile che ci sia: come la mamma che soffre per il parto ma alla quale subito dopo la gioia della nascita fa “dimenticare” il dolore passato.

Per altre fatiche e sofferenze però è difficile vedere il disegno divino...

Certo, ma il non vederlo immediatamente non significa che non sia presente un disegno buono per noi. È proprio per questo che occorre star dentro nella prova per poterne capire tutta la portata di redenzione e di bellezza. Certo, non è la bellezza e la felicità che il mondo sa dare.