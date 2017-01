La lettera del Papa ad Aleppo

di Maria Acqua Simi

Dalla Siria non giungono sempre e solo cattive notizie. Perché se è vero che sul terreno la situazione rimane comunque complessa - con l’esercito russo in ritirata e i ribelli che hanno attaccato le risorse idriche nei pressi di Damasco, violando la tregua in vigore da una settimana - ad Aleppo stanno succedendo cose grandi. «La più grande di tutte», racconta padre Ibrahim Alsabagh, parroco della chiesa francescana nel quartiere cristiano della città, è accaduta domenica». Ci sentiamo al telefono velocemente, io per comunicargli con orgoglio che la colletta del Giornale del Popolo per Aleppo ha sfondato la soglia dei 726mila franchi, lui per comunicarmi una cosa «straordinaria». Si riferisce alla lettera, in arabo e firmata direttamente da Papa Francesco, inviata a lui e a tutti i bambini del centro estivo. Una lettera in risposta a una missiva inviata mesi fa proprio dai bimbi, che vivevano sotto i bombardamenti. «È stato un dono immenso ricevere quelle parole di conforto direttamente dal Santo Padre. Sono state il segno che non si è dimenticato di noi, che non vi dimenticate di noi».

La lettera

Nella parte finale del testo inviato dal Pontefice si legge infatti: «Mi unisco volentieri a voi nella preghiera al Bambino del presepe, il Re della Pace perché elargisca la Sua pace, che supera ogni intelligenza, al vostro Paese, alla vostra città di Aleppo e a tutto il mondo... Vi sono vicino con la mia presenza e la mia continua preghiera per voi e per il vostro amato Paese. Imparto a voi, alla vostra parrocchia e a tutti i bambini del mondo la mia Benedizione Apostolica!». Padre Ibrahim racconta che come ogni prima domenica del mese, nella parrocchia viene celebrata una messa per chiedere la pace. È una messa molto sentita soprattutto dai bambini, che dunque partecipano sempre numerosi. «Alcuni erano un po’ addormentati perché, come mi hanno raccontato durante il dialogo nell’omelia, il giorno prima erano andati a letto tardi per accogliere con i genitori il nuovo anno». Nonostante le difficoltà di questi anni, gli ultimi giorni erano stati belli: «L’atmosfera di festa ha prevalso nella nostra parrocchia per la presenza del Presepe e di altre decorazioni che abbiamo curato insieme fino all’ultimo dettaglio per dare lode all’Onnipotente che ha voluto diventare uomo, nascendo in una povera stalla!», spiega il sacerdote.

«Non volendo perdere nulla della gioia di questi momenti, nell’omelia ho ricordato ai bimbi che stiamo iniziando l’anno con Maria, la Madre di Dio e che il 1 gennaio è anche la Giornata Mondiale della Pace. I bambini hanno espresso la loro gioia nel celebrare questa settimana di festa, per la prima volta in cinque anni, senza timore di attentati o sparatorie. In qualche modo la guerra si è placata, ma non la tristezza. Sono ancora molte le persone, in particolare bambini, che soffrono la fame, il freddo (e siamo in inverno), che sono malate, che vivono in condizioni di povertà, senza fissa dimora».

Una volta evocato tutto questo, il sacerdote interrompe l’omelia e guarda i bambini. Silenzio. «A quel punto ho chiesto loro: Chi ci è stato molto vicino in quei cinque anni, e continua ad esserlo? Chi si è interessato alla nostra situazione? Chi prega per noi costantemente? Chi parla ogni giorno al mondo di Aleppo e della Siria? I bambini hanno indovinato subito che è una persona a noi molto cara: Papa Francesco! A quel punto ho annunciato che il Santo Padre aveva inviato un messaggio in risposta alla lettera indirizzatagli. A queste parole, la chiesa, piena di bambini, è esplosa in uno scoppio di gioia e di applausi!!! In molti piangevano, tanti si abbracciavano. Poi insieme abbiamo letto questa lettera eccezionale: piena di amore per noi, di preoccupazione, compassione, comprensione della nostra situazione, ma anche piena di incoraggiamento, di sostegno, di speranza e di vicinanza a noi».

Conclude il frate: «Durante la processione all’offertorio abbiamo presentato le nostre offerte all’ Emmanuele - il Dio con noi - le pietre miliari della nostra vita quotidiana: la famiglia, la scuola, la Chiesa, la città di Aleppo, dove vogliamo costruire la pace con piccoli gesti ogni giorno. In risposta alla richiesta del Santo Padre di pregare per lui, abbiamo chiuso la celebrazione Eucaristica con la preghiera del Padre nostro, dell’Ave Maria e del Gloria secondo le internzioni del Papa.

Finita la messa, abbiamo lasciato la chiesa con il cuore pieno di gratitudine e di gioia per questo dono che il Papa ci ha fatto: la sua benedizione speciale all’inizio di questo nuovo anno per noi, per la nostra parrocchia, per la città di Aleppo e per la Siria. Ma anche per il suo messaggio che è pieno di sfide per noi quest’anno: la sfida di confidare “nel Bambino della mangiatoia che nascendo nei nostri cuori e nelle nostre case è in grado di guarire le nostre ferite sanguinanti e guarire i nostri corpi e le nostre anime sofferenti”. E soprattutto la sfida di aver fede nel fatto che “Gesù può trasformare le nostre esperienze dolorose in punti di forza di speranza, le prove di violenza e di dolore in incoraggiamento verso la riconciliazione e verso la guarigione”».