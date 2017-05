La Messa del Papa a Fatima

Dopo la veglia di ieri, con la suggestione di 600.000 candele accese nella notte a dimostrazione dell'attaccamento dei portoghesi, e non solo, al messaggio di Fatima, alle 11 (ora svizzera) ha preso il via la celebrazione della Messa di papa Francesco al Santuario, durante la quale il Pontefice ha canonizzato Giacinta e Francisco Marto, i due pastorelli che dal 13 maggio 1917, esattamente 100 anni fa, ebbero visioni della Vergine, riconosciute dalla Chiesa come fenomeno soprannaturale già nel 1930.

Dopo che il Pontefice ha pronunciato la formula canonica che li iscrive nel registro dei santi, la folla al Santuario è scoppiata in un applauso spontaneo. Sui visi dei presenti era evidente l'emozione e la commozione per il significato di questo momento.

Ricordiamo che i due piccoli veggenti erano stati beatificati da papa Wojtyla, qui a Fatima, il 13 maggio del 2000. Di Lucia, morta nel 2010 e cugina di Giacinta e Francesco, è in corso il processo di beatificazione.

Prima della Messa, Francesco ha pregato sulle tombe dei due pastorelli

Le immagini dei pastorelli sulla facciata del Santuario

L'incontro con una famiglia di profughi

Prima di celebrare la messa, il Papa ha incontrato privatamente, nella saletta di ricevimento della Casa "Nossa Senhora do Carmo", il primo ministro del Portogallo, Antonio Luis Santos da Costa.

Precedentemente il Pontefice aveva concesso una udienza un po' speciale: ha incontrato nove componenti di una famiglia di profughi di origine palestinese che aveva conosciuto due anni fa quando celebrò la lavanda dei piedi del giovedì santo nel Cara di Castelnuovo di Porto. La famiglia Dardir, che tutti chiamano famiglia "Amina" dal nome della bisnonna che fuggì dalla Palestina nel 1950 (quindi si tratta di una famiglia di profughi da quattro generazioni), è da un anno in Portogallo e aveva chiesto di incontrare papa Francesco pellegrino a Fatima. Il Papa si è mostrato molto contento di rivederli, li ha riconosciuti, ha chiesto loro come stavano e li ha incoraggiati ad andare avanti. Ha inoltre baciato con affetto i bimbi, alcuni dei quali indossavano un bel cappellino rosso, e ha scherzato con loro.

L'udienza si è svolta nella Casa "Nossa Senhora do Carmo", dove il Papa alloggia in questo soggiorno portoghese. La famiglia di origine palestinese ha anche brevemente incontrato il premier portoghese Antonio da Costa, che si è fermato a salutarla prima di essere ricevuto da papa Francesco. La famiglia "Amina" risiede da circa un anno in un villaggio a un chilometro da Fatima, sempre sostenuta dalla fondazione Auxilium; il sindaco del villaggio ha trovato loro casa e lavoro, e, secondo quanto racconta padre Enzo Fortunato, "si sono integrati molto bene". Padre Fortunato li ha accompagnati a incontrare il Papa, presente anche il presidente di Auxilium, Angelo Fiorazzo.

La famiglia Dardir ha una storia emblematica del dramma delle migrazioni: è profuga dal 1950, quindi da quattro generazioni. Nel 1950 ha lasciato la Palestina per l'Iraq; è stata costretta a fuggire da Baghdad nel 2003, rifugiandosi in Libia, dove ha sopportato violenze di vario tipo, fino a viaggio in barcone verso Lampedusa. Da Lampedusa la famiglia è giunta al Cara di Castelnuovo di Poeto e ora in Portogallo. Proprio al Cara Amina e la figlia, con nipoti e bisnipoti, ha incontrato papa Francesco, e proprio il giorno della lavanda dei piedi c'è stato un episodio molto significativo: Amina ha riconosciuto tra gli ospiti del Cara Tahar, un ragazzo di una famiglia di loro amici dalla quale avevano dovuto staccarsi a forza. Da allora le due famiglie sono rimaste in contatto.

IL RESTO DEL PROGRAMMA DI OGGI

Dopo la messa il Pontefice pranzerà con i vescovi portoghesi e il seguito papale e successivamente, dopo una breve cerimonia di congedo nella base aerea militare di Monte Real, ripartirà per Roma. L'arrivo è previsto all'aeroporto di Ciampino per le 19,05, ora svizzera.

