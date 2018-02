"La mia parrocchia, ospedale da campo"

di Cristina Vonzun

Padre Pepe Di Paola è uno dei preti di Bergoglio che sta dedicando la vita per i poveri delle Villas miserias di Buenos Aires, le baraccopoli spuntate nella città argentina prima e successivamente attorno alla periferia della Grande Buenos Aires. «Oltre un milione di persone vive nelle Villas», ci racconta don Pepe, ospite in questi giorni del Centro Culturale di Lugano e relatore martedì sera di una partecipata conferenza che si è svolta a Lucino. Le Villas miserias sono sorte soprattutto per via del fenomeno migratorio, interno ed esterno al paese. «La gente delle campagne o delle cittadine all’interno dell’Argentina lascia le zone d’origine e si concentra in città. È un fenomeno molto comune a tutta l’America latina ed in particolare in Argentina. Inoltre oggi le Villas che sono a Buenos Aires e nella periferia della città di Buenos Aires sono abitate da moltissimi immigranti che arrivano dal Paraguay, dalla Bolivia, dal Perù e dal Messico». La Chiesa è presente nelle disagiate baraccopoli di Buenos Aires dal 1968 (vedi scheda a lato) con una équipe di preti rafforzatasi negli anni. Invece, nelle Villas della Grande Buenos Aires la presenza ecclesiale è molto più recente e non così organizzata. Don Pepe ha vissuto entrambe le esperienze di Villas ed oggi è parroco a Villa La Carcova, nella Grande Buenos Aires.

Nella Villa La Carcova dove si trova ora qual è la situazione?

La popolazione è di 40 mila persone. Abbiamo una parrocchia e per la pastorale della zona ci sono anche 10 cappelle costruite in questi anni. Dobbiamo tenere presente che la mobilità nella Villa è minima, sia perché non ci sono strade asfaltate e spesso delle barriere naturali o strutturali impediscono il passaggio da una zona all’altra, sia a causa del pericolo della violenza tra bande. La gente della villa non riesce ad arrivare alla parrocchia. In questo contesto incontriamo il fenomeno molto tipico della pastorale dei curas villeros che è quello di occupare il territorio, moltiplicando le cappelle. In 5 anni le cappelle della Villa da 2 sono diventate 10. In sintesi: o si va dove la gente vive oppure la Chiesa resta una realtà astratta.