"La peggiore crisi del Dopoguerra"

"È la crisi umanitaria più grave dopo la Seconda Guerra mondiale". È la denuncia di Papa Francesco a proposito dei 65 milioni di profughi nel mondo oggi, fatta ricevendo gli ex alunni dei gesuiti, dopo un loro convegno su "migrazione globale e crisi dei rifugiati".

Anche se conflitti come quelli in Siria o in Sud Sudan, ha detto, "sembrano irrisolvibili", bisogna farsi carico della "tragedia umana dei rifugiati".

Tragicamente, nel mondo più di 65 milioni di persone - ha osservato il Papa nel suo intervento - sono state costrette ad abbandonare i loro luoghi di residenza. Questo numero senza precedenti va oltre ogni immaginazione. Il numero complessivo dei profughi è ora più grande dell'intera popolazione dell'Italia! Se andiamo oltre la mera statistica, comunque, scopriremo che i rifugiati sono donne e uomini, ragazzi e ragazze che non sono diversi dai membri delle nostre famiglie e dai nostri amici. Ognuno di loro ha un nome, un volto e una storia, come l'inalienabile diritto di vivere in pace e di aspirare a un futuro migliore per i propri figli".

(Red)