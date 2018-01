La prima giornata del Papa in Perù

Nella prima giornata del suo intenso calendario in Perù, dove è giunto ieri sera proveniente dal Cile accolto da migliaia di persone in festa, papa Francesco incontrerà oggi i popoli dell'Amazzonia a Puerto Maldonado. Poi, rientrando a Lima, vedrà le autorità civili del Paese e, privatamente, un gruppo di suoi confratelli Gesuiti.

Il Papa partirà in aereo alle 8.30 locali (le 14.30 in Svizzera) da Lima per Puerto Maldonado, nel cuore amazzonico peruviano, dove alle 10.30 (le 16.30 in Svizzera) incontrerà i popoli dell'Amazzonia nel Coliseo Regional Madre de Dios. Un'ora dopo, l'incontro con la popolazione locale nell'Istituto Jorge Basadre. Alle 12.15 (le 18.15) Francesco andrà in visita all'Hogar Principito, casa di accoglienza per giovani disagiati. Seguirà, alle 13.15 locali (le 19.15 in Svizzera) il pranzo con i rappresentanti dei popoli dell'Amazzonia nel Centro Pastorale Apaktone.

Dopo il rientro in aereo a Lima, alle 16.45 (le 22.45 svizzere) Francesco incontrerà le autorità, la società civile e il corpo Diplomatico nel Cortile d'Onore del Palacio de Gobierno, dove mezz'ora dopo renderà la visita di cortesia al presidente della Repubblica Pedro Pablo Kuczynski nel Salone degli Ambasciatori. Alle 17.55, infine (le 23.55 svizzere), incontro privato con i membri della Compagnia di Gesù nella chiesa di San Pedro.

(Ats)