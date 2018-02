La ricerca di Dio nell'uomo

di Silvia Guggiari

Alla Facoltà di Teologia di Lugano, il semestre primaverile inizia con una Settimana Intensiva che intende celebrare i 25 anni dell’Ateneo luganese e approfondire il tema “Quale teologia per il XXI secolo?”. A presentarci le conferenze, i relatori e le tematiche che verranno toccate è il prof. Manfred Hauke, docente alla FTL e coordinatore della Settimana Intensiva.

Perché dedicare la Settimana al tema “Quale teologia per il XXI secolo”? Quali punti verranno toccati?

Quest’anno celebriamo il 25esimo anniversario della Facoltà di Teologia e questo è per noi un motivo di gratitudine, per guardare indietro ma anche con uno sguardo rivolto in avanti. Siamo nati grazie alla volontà di mons. Corecco che con questa intuizione ha voluto offrire la possibilità non soltanto di formare i sacerdoti della diocesi, ma anche di creare uno spazio per la nuova evangelizzazione dell’Europa. In questi 25 anni abbiamo avuto studenti da tutte le parti del mondo: dall’Europa dell’Est all’Africa, dall’Asia all’America Latina... siamo una Facoltà che tiene conto di tutta la realtà mondiale, abbiamo quindi il compito di guardare alle diverse sfide nelle altre parti del mondo.

Quello della Settimana Intensiva è dunque un programma che vede questa presenza in molti contesti diversi ma con degli aspetti in comune. Partiamo dalla Parola di Dio e dalle esperienze del passato nel nostro Ticino per poi offrire diverse prospettive in vari ambiti del mondo che possano darci varie ispirazioni.

Grandi relatori provenienti da tutto il mondo offriranno il panorama teologico contemporaneo...

Esattamente. La Settimana Intensiva vuole essere un po’ come una vetrina che si presta a un pubblico molto più ampio, non necessariamente esperto di teologia, che in queste giornate ha la possibilità di assaggiare un po’ la materia.