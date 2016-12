"Per la riforma serve la conversione dei cuori"

Riforma della Curia: come, quando e perché. Nell’incontro prenatalizio con la Curia romana, papa Francesco ha toccato oggi il punto nevralgico del quadro della riforma in atto, evidenziando i criteri-guida, i passi compiuti, ma soprattutto la logica del perché di ogni passo che è stato realizzato e di ciò che verrà compiuto.

In questo terzo incontro (dopo quelli del 2014 e del 2015) va diritto alle ragioni di fondo della riforma, perché "come per tutta la Chiesa, anche nella Curia il semper reformanda deve trasformarsi in una personale e strutturale conversione permanente".

(Red)