La Santità della porta accanto

Si intitola Gaudete et Exsultate l’esortazione apostolica di Papa Francesco "sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo" pubblicata oggi, che avevamo annunciato la scorsa settimana. Alla presentazione in Vaticano sono intervenuti l’arcivescovo Angelo De Donatis, vicario generale per la Diocesi di Roma, Paola Bignardi, ex presidente nazionale dell’Azione Cattolica, e Gianni Valente, giornalista, collaboratore di Vatican Insider.

L’esortazione apostolica affronta nella scia del Concilio Vaticano II la chiamata di tutti i cristiani alla santità, così come il tema della gioia, centrale nelle altre due esortazioni del Papa che sono la Evangelii Gaudium e l’Amoris laetitia. In Gaudete et Exsultate la chiamata alla santità viene delineata come già ha fatto il Concilio quale possibilità per tutti i cristiani di realizzare una vita piena in Cristo dentro tutte le condizioni di vita.

In particolare il Papa chiede di guardare sia alla testimonianza dei Santi e Beati proclamanti dalla Chiesa, tra loro tante persone umili e semplici, sia a quegli uomini e quelle donne del nostro tempo, magari nostri vicini di casa, che vivono in pienezza la loro vocazione cristiana. Per Bergoglio la via della Santità personale passa per il comandamento dell’amore e le Beatitudini evangeliche ed è una strada che porta gioia a chi la vive e comunica gioia. Il Santo è una persona lieta.

Gaudete et Exsultate è il quinto grande documento del pontificato di Francesco, dopo le due encicliche Lumen Fidei (scritta a quattro mani con Benedetto XVI) del giugno 2013 e Laudato si’ sulla cura del creato pubblicata nel maggio 2015, e le due esortazioni apostoliche Evangelii Gaudium (novembre 2013) e Amoris laetitia(marzo 2016), quest’ultima pubblicata a conclusione dei due Sinodi dei vescovi sulla famiglia.

Qui il testo integrale.

(Red)