"La speranza cristiana non esclude nessuno"

La consapevolezza dell’amore di Dio per noi è la “radice” della speranza cristiana, che non delude “mai” e non esclude né emargina nessuno. Così il Papa nell'udienza generale in Aula Paolo VI, intervallata più volte da canti e cori di fedeli provenienti da tutto il mondo, che Francesco ha salutato con gioia esortandoli ad usare la stessa insistenza “con la preghiera”, per chiedere “qualcosa al Signore”.

La speranza non delude mai

La speranza che il Signore ci ha donato “non ci separa dagli altri”, né ci porta “a screditarli o emarginarli”. Papa Francesco torna sul senso della speranza cristiana, spiegando come essa non deluda “mai”, perché “solida”, perché il suo “fondamento” è “ciò che di più fedele e sicuro possa esserci”, cioè l’amore che Dio nutre “per ciascuno di noi”.

“E’ facile dire: Dio ci ama. Tutti lo diciamo. Ma pensate un po’: ognuno di noi è capace di dire: sono sicuro che Dio mi ama? Non è tanto facile dirlo. Ma è vero. E’ un buon esercizio, questo, dirsi a se stessi: Dio mi ama. Questa è la radice della nostra sicurezza, la radice della speranza. E il Signore ha effuso abbondantemente nei nostri cuori lo Spirito - che è l’amore di Dio - come artefice, come garante, proprio perché possa alimentare dentro di noi la fede e mantenere viva questa speranza”.

Dio apre la sua casa a tutti, a cominciare dagli ultimi

Il fatto che Dio ci ami sempre - anche in un “momento brutto” o quando abbiamo commesso una cosa “cattiva” - è dunque una “sicurezza” che “nessuno” ci toglie. E - aggiunge - “dobbiamo ripeterlo come preghiera”. La speranza è allora un “dono straordinario” del quale siamo chiamati a farci “canali”, con “umiltà e semplicità”, per tutti:

“Il nostro vanto più grande sarà quello di avere come Padre un Dio che non fa preferenze, che non esclude nessuno, ma che apre la sua casa a tutti gli esseri umani, a cominciare dagli ultimi e dai lontani, perché come suoi figli impariamo a consolarci e a sostenerci gli uni gli altri”.

A vantarsi sono i ‘pavoni’

Il Pontefice riflette su un passo della Lettera ai Romani, in cui San Paolo esorta a vantarci, nonostante, spiega Francesco, non sia una “bella cosa”:

“Nella mia terra, quelli che si vantano li chiamano ‘pavoni’. Ed è giusto, perché vantarsi di quello che si è o di quello che si ha, oltre a una certa superbia, tradisce anche una mancanza di rispetto nei confronti degli altri, specialmente verso coloro che sono più sfortunati di noi”.

(Radio Vaticana)