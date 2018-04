La visita del Papa ad Alessano e Molfetta

È iniziato il 21esimo viaggio italiano di papa Francesco: il Pontefice è infatti arrivato intorno alle 8.45 ad Alessano, città natale di don Tonino Bello, il vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, morto esattamente 25 anni fa, il 20 aprile 1993, di cui è in corso la causa di beatificazione. In attesa del Pontefice, ieri sera vi è stata stata una veglia di preghiera davanti alla chiesa parrocchiale dove fu battezzato don Tonino, a cui hanno partecipato numerosi giovani, che poi sono rimasti svegli per tutta la notte.

Al suo arrivo, Bergoglio è stato accolto dal vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, Vito Angiuli, e dal sindaco Francesca Torsello. Prima tappa del viaggio il cimitero comunale, dove riposa don Tonino Bello. Qui si è fermato per diversi minuti di preghiera e ha deposto un mazzo di fiori bianchi e gialli.

Subito dopo, Francesco ha incontrato e salutato i famigliari di don Tonino, tra cui anche diversi pronipoti, e riceve in dono dai due fratelli una stola appartenuta al vescov, che gli fu regalata durante un viaggio a El Salvador nel decennale dell'assassinio di monsignor Romero, e un grembiule ricamato dalle donne del paese, segno della Chiesa col grembiule tanto cara a monsignor Bello.

Successivamente il Papa si è recato in un'area limitrofa, dove è stato allestito un palco, per salutare i 20mila fedeli che lo attendono fin dalle prime ore dell'alba.

Il resto del programma

Terminata la visita ad Alessano, Francesco ripartirà alla volta di Molfetta, dove sarà accolto dal vescovo mons. Domenico Cornacchia e dal sindaco Tommaso Minervini. Alle 10.30 è prevista la messa sul porto. Verso mezzogiorno il Pontefice ripartirà in elicottero per rientrare in Vaticano.

