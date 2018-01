La vita della gente illumina il Vangelo

IL PERSONAGGIO - La storia di don Roberto Seregni, sacerdote fidei donum della diocesi di Como in missione in Perù, Paese che in questi giorni accoglie il Papa.

di Silvia Guggiari

La visita del Papa di questi giorni ci offre l’occasione per riscoprire il Perù, Paese di 30 milioni di abitanti, di cui un terzo vive nella capitale Lima. È nel nord di questa megalopoli che opera un sacerdote fidei donum della diocesi di Como, don Roberto Seregni, un missionario con l’amore per Gesù Cristo e la passione per la scrittura. A lui abbiamo chiesto una “fotografia” della realtà peruviana e della comunità che in queste ore accoglie Francesco.

«Lima è una delle grandissime megalopoli dell’America Latina: una città immensa» ci racconta, come immense sono le problematiche che la caratterizzano: «Il traffico, l’inquinamento, la solitudine degli adolescenti, l’abbandono delle persone anziane, il tema della delinquenza, la droga, l’alcolismo... La città vive davvero una situazione complicata», ci spiega.

La missione in cui dal 2012 si trova ad operare don Roberto si trova nell’estremo nord della capitale, «all’interno della diocesi di Carabayllo che ha solo due decenni di vita ed è stata fondata dall’attuale vescovo, un francescano di origine italiana. La parrocchia che mi è stata affidata è quella di San Pedro de Carabayllo che si trova al confine con il deserto della costa e conta circa 80mila abitanti». Una realtà composta da famiglie scese dalla cordigliera andina, sradicate dalle loro tradizioni, arrivate a Lima in cerca di un’istruzione più qualificata, condizioni sanitarie migliori e maggiori possibilità di lavoro. In questo contesto enorme, diviso in 20 comunità formate e molte altre in divenire, don Roberto svolge il ruolo di parroco, «un’identità molto diversa da quella che tutti noi abbiamo in mente. Quello che faccio con l’aiuto dei catechisti e dei religiosi è innanzitutto un lavoro di incontro, primo passo dell’evangelizzazione. È una missione affascinante e avvincente che mi dà modo di condividere la vita e da lì far entrare l’annuncio del Vangelo. In molti casi la Parola si fa strada da sola: è come un seme che cresce e che sa rompere la roccia e la diffidenza». Parte delle giornate di don Roberto trascorrono a bordo di una jeep, che usa per spostarsi da una comunità all’altra e poi, zaino in spalla, bussa alle porte e incontra le persone.

Tra le varie attività del sacerdote comasco vi è quella di Pastorale Giovanile di tutto il Vicariato che il Vescovo gli ha affidato: «Un lavoro immenso che mi mette di fronte a una realtà molto problematica, con bande giovanili, adolescenti abbandonati, traffico di droga, ragazzine giovanissime che per violenza o per ingenuità rimangono incinte. Si tratta di una Pastorale di accompagnamento a situazioni di solitudine e di fragilità di tanti adolescenti».

E poi c’è il lavoro che normalmente svolge un parroco: la catechesi, la preparazione ai matrimoni, la visita ai malati, la celebrazione della messa, la formazione. «Tutto questo moltiplicato per le venti comunità: ovviamente non sono solo, con me c’è un vicario peruviano, tre suore e da quest’anno anche un diacono seminarista».

In questi giorni, i fedeli peruviani stanno vivendo la visita di papa Francesco, dopo un’attesa di oltre trent’anni. Anche dalla parrocchia di don Roberto più di 500 fedeli parteciperanno alla messa di domenica. «Negli ultimi mesi con le comunità ci siamo preparati all’arrivo del Papa: abbiamo letto i testi dell’“Amoris Laetitia”, dell’“Evangelii Gaudium” e della “Laudato sì”. La mia intenzione era quella di andare oltre all’emozione di accogliere il Papa come se fosse una rock star e di realmente conoscere la forza del suo annuncio. Alcune delle persone che partecipano alle nostre riunione sono analfabete, ma attraverso questi incontri hanno potuto accedere al messaggio di Francisco».