La voce del Papa ai giovani

Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra generosità". "Non abbiate paura" di fare "scelte audaci", "non indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare. Lo chiede il Papa in una lettera ai giovani di tutto il mondo con cui accompagna il documento preparatorio del sinodo sui giovani, in agenda per il 2018.

Il Papa afferma il desiderio della Chiesa di "mettersi in ascolto" della vostra voce dei giovani. "Fate sentire il vostro grido", esorta.

Per un mondo migliore.

"Avete sentito quest'impulso a mettervi in cammino? - chiede il Papa nella lettera ai giovani - Sono sicuro che, sebbene il frastuono e lo stordimento sembrino regnare nel mondo, questa chiamata continua a risuonare nel vostro animo per aprirlo alla gioia piena. Ciò sarà possibile nella misura in cui, anche attraverso l'accompagnamento di guide esperte, saprete intraprendere un itinerario di discernimento per scoprire il progetto di Dio sulla vostra vita. Pure quando il vostro cammino è segnato dalla precarietà e dalla caduta, Dio ricco di misericordia tende la sua mano per rialzarvi".

"A Cracovia, in apertura dell'ultima Giornata Mondiale della Gioventù, - ricorda papa Francesco - vi ho chiesto più volte: 'Le cose si possono cambiare?'. E voi avete gridato insieme un fragoroso 'Sì'. Quel grido nasce dal vostro cuore giovane che non sopporta l'ingiustizia e non può piegarsi alla cultura dello scarto, né cedere alla globalizzazione dell'indifferenza. Ascoltate quel grido che sale dal vostro intimo! Anche quando avvertite, come il profeta Geremia, l'inesperienza della vostra giovane età, Dio vi incoraggia ad andare dove Egli vi invia: 'Non aver paura [...] perché io sono con te per proteggerti'".

"Pure la Chiesa - spiega il Papa ai giovani, esprimendo uno nei punti chiave del documento preparatorio per il sinodo pubblicato oggi dal Vaticano - desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori. San Benedetto raccomandava agli abati di consultare anche i giovani prima di ogni scelta importante, perché 'spesso è proprio al più giovane che il Signore rivela la soluzione migliore'. Così, anche attraverso il cammino di questo Sinodo, - conclude il Pontefice - io e i miei fratelli Vescovi vogliamo diventare ancor più collaboratori della vostra gioia.

(Ats)