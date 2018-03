Lanciato il trailer del film sul Papa

Diffuso in anteprima sul sito Vatican News - nel quinto anniversario del pontificato - il trailer di 'Papa Francesco. Un uomo di parola', che uscirà negli Stati Uniti il prossimo 18 maggio.

Si tratta del film del regista Wim Wenders, che prende spunto dalla volontà del prefetto della Segreteria per la Comunicazione, mons. Dario Edoardo Viganò, di realizzare un film che non fosse su papa Francesco ma con papa Francesco.

Il progetto, infatti, ruota attorno ad un lungo dialogo col Pontefice che si sofferma su diversi temi offrendo risposte alle principali sfide globali del mondo contemporaneo: la morte, la giustizia sociale, l'immigrazione, l'ecologia, la diseguaglianza, il materialismo e il ruolo della famiglia. Anche grazie alle particolari tecniche di ripresa, realizzate in Vaticano in collaborazione con Vatican Media, il Papa si rivolge in modo diretto allo spettatore instaurando una relazione intima con persone che si trovano in diversi percorsi: lavoratori e agricoltori, bambini e anziani, carcerati e rifugiati, abitanti delle baraccopoli e dei campi profughi.

Particolarmente attenta la ricerca delle immagini di repertorio, tratte dagli archivi vaticani, che mostrano il Papa in alcuni momenti chiave nell'ambito dei suoi tanti viaggi. Distribuito da Focus Features, 'Papa Francesco. Un uomo di parola' è stato realizzato dal pluri-premiato regista tedesco Wim Wenders con Samanta Gandolfi Branca, Alessandro Lo Monaco ("L'esercito più piccolo del mondo"), Andrea Gambetta e David Rosier ("Il sale della Terra").

"Nemmeno nei miei sogni più arditi avrei mai immaginato di girare un film su Papa Francesco". Così Wenders descrive a Vatican News le sensazioni provato nel lavorare al docu-film. "Quando ho ricevuto la lettera con l'invito a venire in Vaticano per discutere della possibilità di girare un film sul Papa con mons. Dario Viganò, per prima cosa ho tirato un respiro profondo, poi sono andato a fare il giro del palazzo - spiega Wenders -. Mi resi conto che un progetto di questo genere comportava una grandissima responsabilità; comunque, un compito totalmente diverso da qualsiasi film avessi girato fino ad allora. Ma naturalmente sarei andato, per capire cosa avesse in mente don Dario. Venne fuori che mi offriva carta bianca, dandomi la possibilità di buttare giù un'idea e decidere io stesso come mi sarei immaginato il film. E che il Vaticano non avrebbe interferito, e che ci avrebbe aperto gli archivi. Ho detto di sì. Ovviamente".

La produzione è di Célestes Images, Vatican Media, Solares Fondazione delle Arti, PTS Art's Factory, Neue Road Movies, Fondazione Solares Suisse e Decia Films.

(Ats)