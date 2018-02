Le donne nel magistero di papa Francesco

di Cristina Vonzun

Le donne nel magistero di papa Francesco. Un tema che sembrava fino ad oggi ridursi ad affermazioni più o meno sporadiche fatte dal Pontefice in incontri pubblici o in situazioni particolari (qualche dialogo con i giornalisti o qualche reazione a domande specifiche). Ne parliamo con Rita Torti del Coordinamento delle Teologhe italiane che incontriamo durante un suo recente soggiorno in Ticino, ospite dell’Unione Femminile Cattolica Ticinese.

Rita Torti, non ci sono dubbi che le aperture alla questione femminile nella Chiesa più ricordate e citate nel recente passato sono quelle di San Giovanni Paolo II, il Papa della lettera apostolica dedicata alle donne (Mulieris Dignitatem) e della Lettera alle donne del 1995. La lettura che Francesco dà del “genio femminile” da dove prende le mosse?

Bergoglio si allaccia direttamente a Giovanni XXIII e all’Enciclica del 1963 Pacem in terris al numero 22, che definisce “segno dei tempi” l’entrata della donna nella vita pubblica e il fatto che non possa più essere trattata come oggetto, ma ne vada affermata la sua dignità. Infatti, tra i segni dei tempi di quell’epoca, vi fu il risveglio pubblico della coscienza delle donne e il rifiuto di qualsiasi emarginazione. Va poi detto che Francesco percorre essenzialmente due filoni che in parte si allacciano ai predecessori. Il primo è il riconoscimento che tra uomini e donne oggi, nel mondo, spesso non ci sono pari opportunità di dignità, di libertà e di diritti.

Il Papa ha fatto affermazioni di questo genere in contesti tra loro molto diversi, come nel discorso all’Unione degli imprenditori dirigenti italiani nel quale ha lamentato il divario salariale, le “dimissioni in bianco” che sono una cattiva prassi purtroppo imposta alle donne nel caso di gravidanza. In altri contesti, come nel Sud del mondo, il Papa ha denunciato l’impossibilità per le donne di ereditare la terra, con conseguenze tremende dal punto di vista della povertà. Un altro tema forte del Papa è la condanna delle violenze contro le donne in contesti diversi: molestie sul lavoro, violenze domestiche e altre sofferenze e privazioni inflitte alle donne.