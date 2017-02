Le Guardie svizzere in Terra Santa

Si tratta di una prima per il Corpo: una nuova iniziativa che fa parte del piano di formazione continua delle Guardie. Il pellegrinaggio è avvenuto dal 13 al 19 di febbraio.

Per la prima volta dalla loro fondazione nel 1506, un gruppo di 10 Guardie svizzere è stato in pellegrinaggio in Terra Santa. Seguiranno tre gruppi nel 2017 e altri cinque nel 2018. Questa nuova iniziativa fa parte del piano di formazione continua delle Guardie, di cui il cuore è proprio la formazione religiosa.

Il pellegrinaggio ha avuto luogo dal 13 al 19 febbraio. Venerdì le Guardie svizzere sono state accolte al Notre Dame Center di Gerusalemme dal Nunzio Apostolico Mons. G. Lazzarotto e dal vescovo svizzero Mons. Peter Bürcher.

Sul programma c’erano la Galilea, specialmente la casa e il primato di Pietro, sul bordo del lago di Tiberiade, Betlemme con il suo Caritas Baby Hospital e Gerusalemme, la Città Santa per le tre religioni monoteiste. Incontri con la popolazione hanno contribuito pure all’arricchimento spirituale delle Guardie, priorità di questo pellegrinaggio.

Le Guardie sono state accompagnati dal loro Cappellano don Thomas Widmer e ieri, domenica, hanno fatto ritorno in Vaticano. Il viaggio del prossimo gruppo è previsto in maggio.

