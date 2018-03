Le meditazioni scritte da liceali di Roma

Nell'anno del Sinodo dei giovani, papa Francesco ha deciso di affidare la preparazione dei testi per la Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo a un gruppo di studenti.

Papa Francesco ha affidato quest'anno la preparazione dei testi per la Via Crucis del Venerdì Santo a un gruppo di giovani, coordinato dal professore Andrea Monda, laureato in Giurisprudenza e Scienze Religiose, scrittore e saggista. Lo ha reso noto il portavoce della Santa Sede Greg Burke.

I giovani sono studenti del liceo classico romano Pilo Albertelli, dove Monda insegna religione. Questo, con il Sinodo di ottobre, è l'anno che il Papa ha deciso di dedicare ai giovani.

Nel Pontificato di Francesco le meditazioni per il Venerdì Santo sono state scritte dai giovani libanesi sotto la guida del cardinale Béchara Boutros Raï (2013), GianCarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Bojano (2014), Renato Corti, vescovo emerito di Novara (2015), Gualtiero Bassetti, cardinale e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve (2016) e da Anne-Marie Pelletier (2017).

(Red/Avvenire)