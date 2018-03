Le Palme, la Pasqua di tutti

di Fra Edy Rossi-Pedruzzi *

La Domenica delle Palme del 1211 Chiara di Assisi riceve il ramo benedetto dalle mani del Vescovo della città umbra. Lascia nottetempo la casa paterna e la nobile famiglia passando in gran segreto attraverso la porta dei morti. Non fu una fuga da adolescente in crisi. La giovane voleva vivere come Francesco alla maniera dei frati. I tempi le avrebbero permesso di farlo esclusivamente nel chiostro del Convento di S. Damiano non lontano dalle mura della cittadella medievale di Assisi. Diventerà la migliore tra i seguaci dell’ideale francescano, “pianticella di Francesco”.

Torniamo all’episodio iniziale: Chiara riceve il ramo benedetto dalle mani del Vescovo, suggestivi alcuni ritratti artistici. Quel giorno sarà rimasto indelebilmente impresso nella mente di Chiara, e forse anche in quella del Vescovo. Certamente nella memoria di Francesco che quella notte l’accolse alla tonsura, tagliando i capelli a colei che a detta dei biografi era stata tra le più belle ragazze di Assisi. Nelle nostre chiese domani tantissime persone riceveranno la palma/ulivo. Saranno in molti a recarsi in chiesa per prendere il rametto. Forse anche chi non pratica con regolarità. Le chiese in questa occasione registrano ancora il pienone, poco meno che a Natale, oserei dire quasi più che a Pasqua. A volte si assiste a qualche esagerazione: chi si presenta con il sacchetto per fare man bassa di ulivi. Non dimenticherò mai un episodio accaduto anni fa. Avevamo posto le ceste piene di rami e rametti sulla scalinata della chiesa.

Poi ci eravamo preparati alla funzione. Quando siamo usciti per dare inizio alla benedizione degli ulivi ci siamo accorti che ne erano spariti quasi la metà! Cosa fare? Prendersi la libertà di un’aggiunta alla preghiera di benedizione: “Padre buono e misericordioso benedici questi ulivi… e quelli che hanno già portato via!” Siamo poi entrati in chiesa cantando, non tutti ci hanno seguiti, qualcuno già se ne andava a casa con il suo ulivo e qualche ramo da portare a terzi. Esteriorità dice qualcuno, forse; superstizioni recitano altri, non possiamo escludere tali derive. Un tempo si appendevano i rametti ai pali della vigna per proteggerla dalla tempesta, nelle stalle per la salute del bestiame.

Era anche fede nel senso di fiducia, non solo “creduloneria”. Vogliamo abolire l’usanza? Mah. Perché buttare via il bambino con l’acqua sporca in nome di una “religiosità pura” o presunta tale? Come sono miseri coloro che non vogliono sapere di Santi, immagini, simboli e riti… Semmai occorre partire dal segno per far riscoprire il significato del gesto. Riceviamo la palma - alle nostre latitudini il rametto d’ulivo - per ricordare l’accoglienza che il popolo riservò a Gesù quando entrò trionfante nella Città Santa a dorso di un asinello. Anche in quell’occasione c’erano tutti… e qualcuno magari ci sarebbe stato anche qualche giorno dopo a dire “Crocifiggilo!”, ma il Buon Pastore ha salutato anche loro dalla sua goffa cavalcatura, forse ha sorriso. L’ulivo poi, utilizzato come simbolo partitico nella vicina Penisola, è riconosciuto come simbolo di pace.

La colomba ne riporta un pezzetto a Noè sull’arca a indicargli la fine del diluvio, preludio di un altro segno di pace ”l’arcobaleno”. Basterebbe questo suo significato a renderlo un segno importante per il nostro tempo. Auguro a tutti che il segno pasquale che appenderemo da qualche parte nelle nostre case sia un augurio e un richiamo durante tutto l’anno alla pace interiore di ciascuno, da cui solo può avere inizio la vera pace universale. Che succeda qualche cosa nel cuore di ognuno, come quel lontano giorno in quel di Assisi, nel cuore innamorato della giovane Chiara. E allora sia Pasqua – rinascita - per tutti e per ciascuno!

* Custode dei Cappuccini della Svizzera Italiana