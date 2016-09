Le religioni siano cammini per il bene

di Azzolino Chiappini*

Da quando, nel 1986, Giovanni Paolo II ha convocato il primo incontro di Assisi, molte cose sono cambiate. Quell’evento fu straordinario, e suscitò nella Chiesa e nel mondo una grande emozione. Quella di Giovanni Paolo II fu veramente un’intuizione evangelica, e un frutto di quanto era maturato nel Concilio Vaticano II. La Costituzione pastorale Gaudium et Spes inizia con queste parole che affermano la posizione della Chiesa e dei cristiani. Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano, che non trovi eco nel loro cuore. Non ci sono nel mondo di oggi gioie più grandi di quelle di vivere in pace e dolori e tristezze più tremende di quelle legate e derivanti dalla guerra. La Chiesa ha l’obbligo non solo di annunciare e predicare la pace, ma anche di agire per questo bene necessario all’umanità. Su questa convinzione è nato e continua l’evento di Assisi. Quel primo incontro ebbe una risonanza straordinaria, anche se qualche membro della Chiesa provò o manifestò qualche esitazione, dovuta al timore di confusione o addirittura di sincretismo. Si notò allora, anche l’assenza del cardinal Ratzinger, che fu interpretata come una non piena condivisione dell’avvenimento. In realtà, successore di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI riprese l’iniziativa e nel 2011, a 25 anni dal primo incontro, invitò ad Assisi uomini e donne delle altre religioni per pregare.

Oggi, dopo 30 anni, la situazione mondiale non è migliorata; forse addirittura è peggiorata. Infatti, diverse situazioni sono cambiate negativamente: guerre, distruzioni, violenze di ogni tipo, terrorismo, persecuzione dei cristiani. Soprattutto, ed è una conseguenzadelle nuove difficoltà che, purtroppo, hanno segnato gli ultimi anni, il grande desiderio, la volontà di dialogare si sono molto attenuati se non finiti. Troppi criticano, anzi rifiutano ogni progetto o possibilità di dialogo.

Eppure il pensiero di Francesco è molto chiaro: le religioni possono e devono diventare cammini per la pace e coloro che in nome di una religione distruggono e uccidono in realtà lo fanno perché spinti non da una fede ma dalle forze del male (Francesco ha negli ultimi giorni parlato di Satana). Questo perché è impossibile uccidere in nome di Dio! Le guerre, però, non sono tutte con il pretesto ingannevole della religione. Sono tanti e spesso altri i motivi: l’ingiustizia, la prepotenza, il denaro (è convinzione ripetuta di Francesco). Gli uomini religiosi insieme devono reagire con l’impegno concreto, l’incontro, il dialogo. Non è possibile per persone di religioni diverse pregare assieme, ma è possibile e necessario a ognuno con la propria fede domandare la pace. «Una preghiera senza commistioni sincretistiche, ma rispettosa delle diversità», così il cardinal Parolin sul Corriere della Sera (13.09.2016), che continua «Le Scritture cristiane ricordano che “Gesù è la nostra pace”. Fa loro eco il magistero dei Papi del Novecento sullo stesso tema, fino a giungere a quello di Francesco».

E questo Papa ha voluto che il prossimo incontro manifesti la sua testimonianza evangelica di attenzione ai poveri e ai rifugiati. Questa volta infatti ad Assisi, assieme ai rappresentanti delle religioni del mondo, ci sarà anche un gruppo di rifugiati e profughi: 25 che pranzeranno anche con il Papa nel refettorio del Sacro convento. Inoltre, nell’incontro conclusivo, parlerà e testimonierà anche una donna armena rifugiata in Italia.

Il significato di tutto questo è chiaro: per la pace bisogna pregare, chiederla con insistenza a Dio che è il Creatore e che ama ogni uomo e che vuole che ogni prossimo sia considerato fratello, perché figlio suo. Ma occorre anche agire, impegnarsi nel concreto. E nulla, soprattutto in questo momento, è più concreto dell’accoglienza, dell’attenzione, della cura per i più deboli e più poveri. Per i cristiani è la parola del Vangelo: «Quello che avete fatto al povero l’avete fatto a me». La pace non si costruisce dall’alto; bisogna continuare a cercare soluzioni e compromessi, ma ormai in troppe occasioni la politica si è dimostrata fallimentare. La pace viene come dono di Dio, ma è anche frutto dell’agire molto concreto in favore dell’altro. È un agire che riflette l’amore di Dio (“Siate santi come io sono santo” detto proprio per l’accoglienza dell’altro sia nell’uno come nell’altro Testamento). Compreso e ripreso così l’evento di Assisi, non rimane una passerella di capi religiosi, ma un fatto che può cambiare la vita di ognuno e addirittura la storia del mondo.

* Professore alla FTL