Le statuine di casa alla riscossa

di Maria La Placa Osterwalder

Mancavano pochi giorni alla Vigilia di Natale e nello scatolone vi era un certo movimento. Le statuine del vecchio Presepe, incartate una per una, percepivano che qualcosa non andava nel verso giusto. Erano state trasportate, e di questo se ne erano accorte, dalla cantina all’appartamento. C’erano voci e gente, di questo erano sicure e contente, dato che per loro, per la maggior parte dell’anno, esisteva solo silenzio e buio. Lo scatolone era stato aperto, ma poi erano rimaste lì.

In quel momento la padrona di casa era troppo impegnata nel fare la nonna e, nonostante i nipotini chiedessero di allestire il suo Presepe, avendo già fatto il loro, lei non aveva tempo. Così era stato rimandato tutto.

Le statuine fremevano per il tempo che mancava e il Tempo incombeva. Dal canto loro cercavano con tutte le forze di liberarsi dalla carta in cui erano avvolte, ma questa volta era parecchio difficile, poiché l’anno precedente, quando erano state riposte dopo Natale, alcuni animaletti erano scivolati fuori dall’incarto e sul pavimento di marmo erano andati in pezzi.

Era stato triste per la padrona ed anche per loro, poiché erano stati amici per tantissimi anni. Adesso, nonostante la voglia di uscire dalla loro prigione, stavano molto attente. Ad un tratto una delle caprette, la più grossa disse: «Ho trovato un buchino nella carta, ora lo rosicchio e con i miei cornini cerco di romperla. Vediamo se ci riesco». E ci riuscì, così aiutò gli altri. E il nastro adesivo chiamato scotch, rosicchiato e sputato, ebbe la peggio. Allora, tutte d’accordo, lavorarono alacremente, mentre Maria preparava con un po’ di paglia il lettino per il bimbo Gesù. Giuseppe radunò asinello e bue. Avevano tutti voglia di trovare il loro posto nel Presepe.

Venne la padrona, vennero i nipotini con la zia e furono stupiti di trovare tutto fuori dallo scatolone. I bimbi sistemarono tutto con passione e il cielo stellato blu con le stelle d’oro sembrava sfavillare di contentezza, la tela verde era stata ricoperta di muschio e legni secchi, lo specchio-laghetto ospitava le sue paperelle, il ruscello di carta d’alluminio ritorta sembrava vivo, la stella cometa scintillava.

C’era tutto: la capanna bella e piena di paglia, l’angelo ad ali spiegate con la scritta di lode, i pastori e il loro gregge, le caprette, Maria, Giuseppe, il bimbo Gesù, l’asinello ed il bue, tutti al loro posto, anche il venditore di caldarroste e pure l’arrotino. A poche ore ormai dal Santo Natale, la padrona si sedette ad ammirare il Presepe pronto e con i bimbi dissero una preghiera di ringraziamento con la gioia nel cuore.