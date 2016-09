Leader religiosi contro il terrorismo ad Assisi

Circa 500 leader religiosi, 9 fedi rappresentate, 12mila pellegrini, 29 panel, 600 giornalisti accreditati: sono alcune delle cifre dell'evento che si terrà il 18, 19 e 20 settembre ad Assisi.

"Sete di pace" è il titolo del summit che celebra il trentennale dell'incontro voluto, sempre nella cittadina di San Francesco, da Giovanni Paolo II. Prevista la presenza, il giorno di apertura, del Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, mentre il 20 ci sarà il Papa.

Tra i leader religiosi il Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I, l'arcivescovo di Canterbury Justin Welby, rabbini di Israele, rappresentanti del mondo musulmano, buddisti, induisti. E ancora Premi Nobel, intellettuali, economisti, filosofi, credenti e anche non credenti.

"Non sarà un evento solo celebrativo - ha sottolineato in una conferenza stampa Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio - ma il racconto di una storia che ha portato i suoi frutti", dalla caduta del Muro di Berlino, agli accordi di pace in varie zone del mondo. Ospiti speciali di questa trentesima edizione 25 rifugiati, arrivati in Italia grazie all'operazione "Corridoi umanitari" che parteciperanno all'evento e martedì 20, giorno della visita del Papa, pranzeranno con il pontefice e gli altri leader religiosi.

"In questi tempi difficili Assisi vuole essere una risposta, forse 'la' risposta, al terrore e al terrorismo", ha detto padre Enzo Fortunato, direttore sala stampa del Sacro Convento di Assisi. "La forza debole della preghiera è per noi la risposta alla forza prepotente del terrore", aggiunge il francescano ricordando che tutto questo nasce nel 1219 con l'incontro tra San Francesco e il sultano.

"Come credenti - ha aggiunto il vescovo di Assisi, mons. Domenico Sorrentino - sappiamo che i conti con la storia non si fanno solo con le statistiche o con la cronaca. Per questo l'intuizione di Giovanni Paolo II sulla forza della preghiera è tanto più importante oggi che viviamo questa guerra mondiale a pezzi come dice Papa Francesco".

Grande la mobilitazione delle forze di sicurezza con la gendarmeria vaticana che veglierà sul Sacro Convento e la polizia italiana che vigilerà in tutti gli altri luoghi in cui si svolgeranno incontri e preghiere. "Ma per favore non parliamo di Assisi blindata - dice padre Fortunato - ci saranno le giuste misure di sicurezza ma il termine blindata è un po' esagerato".

Tra i temi il terrorismo, la delicata situazione del Medio Oriente, con un occhio particolare ad Aleppo in Siria e alla convivenza delle religioni in Israele; ma anche attenzione alla Tunisia dopo la primavera araba, la cura del creato o le ferite del passato come la Shoah.

In merito agli ospiti, sulla mancata presenza del Dalai Lama, Impagliazzo ha spiegato: "Non ha mai avuto rapporti con la nostra Comunità, noi siamo legati al buddismo giapponese e cambogiano, che saranno presenti. Con il Dalai Lama non c'è mai stata occasione, ma comunque manca sempre qualcuno. Invitare tutti significherebbe deturpare Assisi".

Infine il 20, giorno dell'arrivo del Papa, ci sarà un grande pranzo con lui: "si festeggia Bartolomeo I", ha detto ancora il presidente di S. Egidio, per i 25 anni del suo servizio al Patriarcato ma sarà anche occasione di fraternità tra tutti i leader delle religioni. A tavola menù differenti nel rispetto delle usanze alimentari di ogni fede.

