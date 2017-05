"L'Egitto è per noi segno di speranza"

Il recente viaggio apostolico del Papa in Egitto (vedi articoli suggeriti) è stato al centro dell’udienza generale di questa mattina in piazza San Pietro. Un resoconto che rientra nel ciclo di catechesi dedicato alla speranza cristiana in quanto, ha osservato Francesco, “l’Egitto è per noi segno di speranza”: lo è stato per i figli di Giacobbe che fuggivano dalla fame, lo è stato per la Santa Famiglia di Nazareth che fuggiva da Erode e lo è oggi per tutti noi che speriamo nella pace in quella travagliata regione del Medio Oriente.

La catechesi di Francesco ha preso spunto dal brano del Vangelo secondo Matteo sulla fuga della Sacra Famiglia in Egitto: «Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: "Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto"… Perché si compisse quello che era stato detto dal profeta: "Dall’Egitto ho chiamato mio Figlio"».

«Il Papa della pace in un Egitto di pace»

«Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Egitto» ha esordito Francesco. «Mi sono recato in quel Paese in seguito a un quadruplice invito»: quello del presidente della Repubblica, del patriarca copto-ortodosso, del grande Imam dell'università al-Azhar e del patriarca copto-cattolico. Il pontefice ha ricordato di avere ricevuto un'accoglienza «veramente calorosa» e ha ringraziato le autorità civili e religiose e «l'intero popolo egiziano». Il presidente e le autorità, ha osservato, hanno posto un impegno straordinario perché quell'evento «potesse essere un segno di pace per l’Egitto e per tutta quella regione». «Il motto del viaggio - ha ricordato - era: "Il Papa della pace in un Egitto di pace"».

A fondamento della pace c'è l'alleanza

Francesco ha quindi ripercorso le tappe dei suoi due giorni al Cairo, il 28 e il 29 aprile. La visita all'università sunnita di al-Azhar, ha ricordato, «ha avuto un doppio orizzonte: quello del dialogo tra cristiani e musulmani e quello della promozione della pace nel mondo». Il Papa ha citato l'incontro con il grande Imam e l'intervento alla conferenza internazionale di pace ad al-Azhar: «Ho offerto una riflessione che ha valorizzato la storia dell’Egitto come terra di civilità e di alleanze». L'Egitto, «sinonimo di antica civiltà per tutto il mondo», ci ricorda che la pace si costruisce attraverso la sapienza e «ripartendo dall’alleanza tra Dio e l'uomo, fondamento dell’alleanza tra tutti gli uomini», basata sui Dieci comandamenti che si riassumono «nei due comandamenti dell’amore di Dio e del prossimo». «Questo medesimo fondamento - ha ricordato Francesco - sta anche alla base della costruzione dell’ordine sociale e civile cui sono chiamati a collaborare tutti i cittadini», di ogni cultura e religione. Dall'incontro con le autorità, ha ricordato, è emersa «una visione di sana laicità».