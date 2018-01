L'incontro con i giovani e il mondo accademico

Nella tardi serata di ieri, papa Francesco si è recato al santuario di Maipù e poi alla Pontificia Università Cattolica del Cile. Oggi ultimo giorno in Cile, poi si sposta in Perù.

Dopo aver incontrato la popolazione Mapuche e aver celebrato la Messa a Temuco davanti ai popoli indio, papa Francesco si è recato nel tardo pomeriggio (la sera in Svizzera) nel santuario di Maipù, poco fuori Santiago, dove ha incontrato i giovani del Cile. "La fede provoca nei giovani sentimenti di avventura, che invita a viaggiare attraverso paesaggi incredibili, per niente facili, per niente tranquilli... ma a voi piacciono le avventure e le sfide. Anzi, vi annoiate quando non avete delle sfide che vi stimolano", ha detto loro il Pontefice.

"Questo si vede chiaramente, ad esempio - ha proseguito -, ogni volta che succede una catastrofe naturale: avete un'enorme capacità di mobilitarvi, che parla della generosità dei vostri cuori". "Nel mio ministero episcopale - ha detto ancora il Pontefice -, ho potuto scoprire che ci sono molte, ma molte buone idee nei cuori e nelle menti dei giovani. Sono inquieti, cercatori, idealisti". "Il problema è di noi adulti - ha aggiunto - che, molte volte, con la faccia di sapientoni, diciamo: 'Pensa così perché è giovane, presto maturerà'. Sembrerebbe che maturare sia accettare l'ingiustizia, credere che non possiamo fare nulla, che tutto è sempre stato così".

"Tenendo conto di tutta la realtà dei giovani, ho voluto realizzare quest'anno il Sinodo e, prima del Sinodo, l'Incontro dei giovani perché si sentano e siano protagonisti nel cuore della Chiesa; per aiutarci a far sì che la Chiesa abbia un volto giovane, non certo perché si fa un trattamento con creme rigeneranti, ma perché dal profondo del cuore si lascia interpellare, si lascia interrogare dai suoi figli per poter essere ogni giorno più fedele al Vangelo", ha continuato papa Francesco.

"Quanto ha bisogno la Chiesa cilena di voi, per 'scuoterci' e aiutarci ad essere più vicini a Gesù! - ha aggiunto Francesco - Le vostre domande, il vostro voler sapere, il vostro voler essere generosi esigono da noi che siamo più vicini a Gesù. Tutti siamo chiamati ad essere vicini a Gesù".

L'incontro con il mondo accademico

Papa Francesco, proveniente dal Santuario di Maipù dove ha incontrato i giovani, si è poi spostato in auto alla Pontificia Università Cattolica del Cile, a Santiago, dove ha effettuato una visita a conclusione della giornata di ieri ed ha incontrato non meno di 1.200 esponenti del mondo accademico cileno, presenti anche centinaia di studenti. Presente all'evento anche il presidente della Repubblica eletto, Sebastian Pinera.

"La convivenza nazionale è possibile - tra le altre cose - nella misura in cui diamo vita a processi educativi che sono anche trasformatori, inclusivi e di convivenza". E' il richiamo fatto dal Papa al mondo accademico cileno. Parlando della necessità di una "alfabetizzazione integrale", Francesco ha definito "urgente creare spazi in cui la frammentazione non sia lo schema dominante, nemmeno del pensiero". "In questa società liquida o leggera, come alcuni pensatori l'hanno definita - ha proseguito -, vanno scomparendo i punti di riferimento a partire dai quali le persone possono costruirsi individualmente e socialmente. Sembra che oggi la 'nuvola' sia il nuovo punto di incontro, caratterizzato dalla mancanza di stabilità poiché tutto si volatilizza e quindi perde consistenza". Per il Pontefice, "questa mancanza di consistenza potrebbe essere una delle ragioni della perdita di consapevolezza dello spazio pubblico".

"Senza quella consapevolezza, ma soprattutto senza quel sentimento e quindi senza quella esperienza - ha continuato Francesco - è e sarà molto difficile costruire la nazione, e dunque sembrerebbe che sia importante e valido solo ciò che riguarda l'individuo, mentre tutto ciò che rimane al di fuori di questa giurisdizione diventa obsoleto".

Per il Papa, "una cultura di questo tipo ha perso la memoria, ha perso i legami che sostengono e rendono possibile la vita. Senza il 'noi' di un popolo, di una famiglia, di una nazione e, nello stesso tempo, senza il 'noi' del futuro, dei bambini e di domani; senza il 'noi' di una città che 'mi' trascenda e sia più ricca degli interessi individuali, la vita sarà non solo sempre più frammentata ma anche più conflittuale e violenta".

Ultimo giorno in Cile

Papa Francesco conclude oggi la sua visita in Cile, facendo tappa a Iquique, nel Nord minerario del Paese, quindi si trasferisce in Perù, dove proseguirà fino a domenica questo suo 22mo viaggio internazionale, il sesto che tocca Paesi dell'America Latina. Il Papa partirà dall'aeroporto di Santiago alle 8.05 locali (le 12.05 in Svizzera) arrivando a Iquique alle 10.35 (14.35 elvetiche). Celebrerà quindi la messa nel Campus Lobito alle 11.30 (15.30 italiane). Al termine della messa, tra gli altri, incontrerà due vittime della dittatura cilena negli anni '70, che gli consegneranno una lettera.

Il pranzo con il seguito papale sarà alle 14.00 locali (le 18.00 da noi) nella "Casa de retiros del Santuario Nostra Senora de Lourdes" dei Padri Oblati. Quindi alle 16.45 (le 20.45 svizzere) la cerimonia di congedo dal Cile all'aeroporto di Iquique, da cui l'aereo papale decollerà alle 17.05 (le 21.05 qui) con destinazione Lima. L'atterraggio all'aeroporto della capitale peruviana e la breve cerimonia di benvenuto sono previsti alle 17.20 locali (le 23.20 svizzere).

