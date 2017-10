"Lo splendore del Bello aiuta la fede"

Apre la cattedrale di Lugano, una chiesa abbellita, luminosa, dove particolari fino a ieri in ombra oggi appaiono in tutto il loro splendore. Il canonico della Cattedrale di Lugano e teologo monsignor Azzolino Chiappini ci offre una riflessione sulla necessità della bellezza (che non è la ricchezza) per avvicinarsi alla fede e per credere, anche se tutto questo chiede poi qualcosa di più.

Azzolino Chiappini

“Il cristiano non ha bisogno di luoghi speciali per pregare. C’è una forte parola di Gesù, che ci dice che i veri adoratori adorano il Padre in “spirito e verità”. Cioè nel cuore, in qualsiasi spazio o tempo. E tuttavia fede e preghiera necessitano anche, soprattutto in certe circostanze, di simboli, per definizione materiali, e di luoghi che dicono un significato”, spiega Chiappini.

“A questo proposito c’è una tradizione relativa alla conversione al cristianesimo dell’antico popolo russo che è molto bella e che esprime molto. Vladimir signore di Kiev, luogo che era il cuore del popolo russo, nel 987 inviò messaggeri per conoscere le tradizioni religiose straniere. Costoro andarono nella Bulgaria del Volga, abitata da musulmani, e fecero l’esperienza di una grande tristezza. Anche l’incontro con gli ebrei non risultò positivo, perché questi furono considerati abbandonati da Dio con la distruzione del tempio di Gerusalemme. Non migliore fu la visita ai cattolici latini nei paesi tedeschi: nelle loro chiese cupe non c’era bellezza. Infine Costantinopoli: e lo stupore del luogo e dei riti della tradizione ortodossa nella chiesa di Santa Sofia! “Noi non sapevamo se fossimo in cielo o sulla terra”. Sulla base di questa esperienza della bellezza della liturgia e dello splendore del luogo, Vladimir chiese il battesimo per sé e per il suo popolo. La bellezza genera la meraviglia, e questa apre la strada alla fede. La chiesa deve essere bella (il che non significa necessariamente ricca), la liturgia deve risplendere della luce del Signore risorto. La cattedrale di Lugano restaurata con attenzione e passione è bella, e deve diventare il luogo della celebrazione della bellezza di Dio. Nella fede cristiana c’è anche il mistero della croce, ma la croce, segno e strumento dell’amore di Dio per l’umanità, ha come necessario sbocco la gioia e la meraviglia della pasqua”.

Tuttavia, conclude Chiappini, “bella la cattedrale, bello l’edificio di sassi e ornamenti. Ma questo può restare illusione e inganno, se, riuniti a pregare nella chiesa di pietre, non costruiamo o non lasciamo edificare la Chiesa di pietre vive, la comunità di tutti i battezzati come comunità vivente e unita”.