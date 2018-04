Lo spunto per la predica? Da un'App

di Roberto Cutaia

Esiste l’omelia ideale? Qual è? Risposte e soluzioni si possono trovare in un’App denominata Clerus-App dedicata alle Omelie, appositamente realizzata dalla Congregazione per il clero, in collaborazione con la Segreteria per le comunicazioni. «L’omelia ideale è quella che fa tradurre le parole del Vangelo nella vita della comunità a cui si rivolge» spiega in questa intervista al Giornale del Popolo il sotto-segretario della Congregazione per il clero don Andrea Ripa, «diciamo che non ci sono ricette pre-confezionate, un’omelia standard non va bene, quello che va bene a Lugano non va bene a Roma perché la vita e la storia della comunità è diversa», «l’omelia ideale come il Santo Padre spesso ci insegna (Evangelii gaudium, ndr) è quella fatta di esempi, che non siano troppo lunghe, centrate sul Vangelo, e riferite alla vita utilizzando immagini chiare che possano rimanere impresse».

Brevità ed essenzialità, dunque, come ammoniva il famoso “fioretto” dei Padri del deserto: «Padre - chiese il giovane monaco al suo maestro - come dev’essere una buona omelia? Rispose il maestro: un’omelia deve avere un inizio accattivante e una fine sostanziosa. E poi fa’ in modo che l’inizio e la fine siano il più vicini possibile!».

Da dove nasce la necessità di un’App per le omelie?

Più che la necessità è stato il desiderio di andare incontro ai sacerdoti o anche semplici fedeli per l’approfondimento del Vangelo della domenica. La Congregazione già da anni aveva e ha un servizio di questo tipo fatto tramite il sito e tramite la newsletter. Ovviamente oggi l’App è uno strumento di prossimità maggiore rispetto alla newsletter del sito. Uno strumento più vicino, più efficace.

Papa Francesco ha condiviso questa scelta?

Ovviamente non tutte le decisioni vengono sottoposte al Santo Padre però è un’iniziativa nello spirito del Santo Padre perché è noto che papa Francesco ha fatto più di una raccomandazione sull’importanza dell’omelia: che sia ben fatta e centrata sulla parola di Dio, diciamo che questa è una piccola cosa nello spirito del Santo Padre.

Chi sono gli addetti allo sviluppo dell’App?

I commenti sono preparati da padre Marko Ivan Rupnik, anche qui abbiamo voluto riferirci a un autore di provata e riconosciuta autorevolezza. Poi la parte tecnica è gestita dal responsabile tecnico del dicastero, che tra l’altro è uno svizzero, Alessandro Haag.

C’è già la versione plurilingue?

Dunque il sito ha la versione plurilingue, l’App al momento è solo in italiano, anche perché non volendo fare il passo più lungo della gamba come si dice, intanto si è attivato e creato lo strumento, nel tempo si lavorerà per ampliarlo su tutti i fronti. Settimanalmente il nuovo testo è disponibile nella mattinata di giovedì, perché statisticamente spesso nella mattinata del giovedì i sacerdoti si ritrovano tra loro anche per pregare e preparare l’omelia domenicale.

Chiunque dunque può attingere dalla Clerus-App per l’approfondimento spirituale?

Diciamo che è uno spunto omiletico, è una riflessione spirituale sul Vangelo della domenica, quindi può servire a un sacerdote per l’omelia ma anche ai laici per la preghiera personale e per il proprio cammino. Sì, si può attingere nell’uno o nell’altro caso appunto come una riflessione spirituale. Predicare rimane senza dubbio un’impresa ardua e delicata: «Gesù è stato un predicatore affascinante perché non è mai passato sopra le teste dei suoi interlocutori, aleggiando verso cieli nebulosi e mitici o impressionando per la sofisticata complessità delle sue speculazioni. Ha, invece coinvolto mente, cuore, mani, vita dei suoi uditori usando il “film” dell’esistenza quotidiana e della natura: contadini, pescatori, donne casalinghe, figli difficili, portieri, vento, pioggia, gigli, scorpioni, avvoltoi, amministratori corrotti, monete, fatti di cronaca nera, gioie e dolori … È su questi simboli che egli ha intessuto il messaggio del Regno di Dio, affidandolo alle orecchie capaci di ascoltare e ai cuori desiderosi di attuare» (card. Gianfranco Ravasi).