Lourdes: finalmente si parte

di GianMaria Pusterla

E finalmente si parte. Già oggi alcuni pellegrini, quelli che hanno deciso di affrontare la trasferta in torpedone, punteranno diritto verso Lourdes. Una sosta per la notte e poi l’arrivo domani in serata. Il gruppo più importante è però quello che si metterà... in marcia con il treno speciale: l’appuntamento alle stazioni di Chiasso, Mendrisio, Lugano, Bellinzona, Biasca e Airolo è per domani (a lato gli orari esatti di partenza). Un popolo in cammino; una lunga carovana di esperienze e vissuti differenti, che nell’anelito di raggiungere la Madonna e i luoghi in cui è apparsa alla giovane Bernardette trovano un unico denominatore.

Un’aspettativa che sale in queste ultime ore prima della partenza: la valigia da preparare, gli euro da cambiare, gli ultimi controlli sugli effetti personali. Cose comuni, come alla vigilia di ogni partenza, di ogni vacanza. Ma questa volta, assieme al bagaglio degli indumenti, a Lourdes portiano anche la nostra fede, le nostre speranze, le nostre debolezze, le nostre paure e, soprattutto, la gioia di incontrarci, di vivere un’esperienza di comunione vera. Quell’incontro tra persone che ci rende ricchi, che ci dà speranza nella vita, certezza nella quotidianità.

Un programma intenso

L’avvio delle celebrazioni a Lourdes verrà dato lunedì pomeriggio alle 14.30 con il rosario meditato dagli scout alla Prairie (sull’altro lato del fiume di fronte alla Grotta), ma sarà la messa delle 16.30 nella Basilica del Santo Rosario a decretare l’inizio vero in comune.

E poi tutti i giorni il programma prevede sempre molti incontri. Ne citiamo solo alcuni: martedì, dopo la via Crucis per i malati, la messa alle 14.30 con il Sacramento dell’Unzione dei malati nella Basilica di S. Pio X.

Alla sera, poi, la processione con i flambeaux. Mercoledì alle 6.30 la Via Crucis per gli ammalati e al pomeriggio alle 15.30 nella Sala Giovanni XXIII la catechesi di mons. vescovo. Alla sera alle 21 la processione mariana. Giovedì, tra i tanti incontri, segnalo alle 9.45 la visita dei luoghi di S. Bernardette per i pelligrini. Venerdì alle 6 la messa conclusiva per i pellegrini giunti a Lourdes in bus e in aereo e alle 8 l’utima messa per malati e pellegrini del treno.