L'ultimo saluto a Dionigi Tettamanzi

Numerose autorità religiose e politiche in Duomo al funerale del cardinale morto sabato all'età di 83 anni. È stato arcivescovo di Milano dal 2002 al 2011.

È pieno il Duomo di Milano per il funerale di Dionigi Tettamanzi, il cardinale che è stato arcivescovo della diocesi ambrosiana dal 2002 al 2011. A rendergli onore il sindaco di Milano Giuseppe Sala, insieme a tanti sindaci dei Comuni che fanno parte dell'arcidiocesi, il prefetto Luciana Lamorgese, il questore Marcello Cardona, il ministro Maurizio Martina, l'ex premier Mario Monti, il presidente de Consiglio regionale Raffaelle Cattaneo. Seduti in prima fila sono i fratelli Gianna e Antonio e la segreteria storica Marina Oggioni. Tanti i sacerdoti e i porporati che hanno voluto concelebrare il rito con il cardinale Angelo Scola, che reggerà la diocesi fino all'8 settembre quando ne prenderà possesso monsignor Mario Delpini (anche lui presente) scelto dal Papa come nuovo arcivescovo.

Trenta i vescovi e poi il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del pontificio consiglio della cultura, il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, il cardinale Gualtiero Bassetti, attuale presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei) e arcivescovo di Perugia, e poi ancora l'arcivescovo emerito di Torino Severino Poletto, Edoardo Menichelli, amministratore apostolico di Ancona, Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze oltre a Renato Corti, arcivescovo emerito di Novara e Francesco Coccopalmerio presidente del pontificio consiglio per i testi legislativi. Ma sono presenti anche esponenti di altre religioni come la pastora della chiesa Valdese Daniela Di Carlo.

(Ats)