"Madre Teresa è Santa: la vittoria dell’amore"

Suor Serena, Missionaria della carità dal 1978, racconta della religiosa che verrà canonizzata domani. "Era una vera madre, per noi e per i poveri".

«Ho incontrato Madre Teresa dopo essere entrata nella congregazione delle Missionarie della Carità» racconta suor Serena, nata a Milano il 12 agosto 1947, in una famiglia cattolica praticante. Laureata in letteratura ha insegnato per alcuni anni nelle scuole medie inferiori. Dopo una breve esperienza come missionaria laica in Africa, è entrata nella congregazione delle Missionarie della Carità, a Londra, nel giugno del 1978, e ha professato i suoi voti a Roma nel maggio del 1981.

«Quello che mi ha attratto di Madre Teresa che ho conosciuto dapprima attraverso libri e interviste, è stata la sua necessità di condividere la povertà dei poveri, di vivere a livello dei poveri. Avevo già avuto esperienze precedenti di missione: anche queste mi hanno aiutato ad entrare nella Congregazione».

Il primo incontro con la madre avviene nel 1978. «Ho incontrato Madre Teresa a Londra, quando era aspirante. Mi trovavo lì per imparare l’inglese che è la lingua della congregazione. La Madre chiese di parlare con tutte le suore. All’epoca il mio inglese era da principiante, quindi il colloquio non fu facile, la Madre però mi parlò in modo molto semplice, tanto che le dissi: “Capisco benissimo quello che mi sta dicendo”.

E lei, allora, ricordo che commentò: “Sì, perché la Madre parla con la semplicità del Vangelo”. Una frase che compresi negli anni successivi, grazie a San Paolo: non era più lei, Teresa, che viveva, ma - parafrasando San Paolo - era Cristo stesso a vivere in lei. La Madre parlava con le parole di Gesù, agiva come Gesù e perdonava nello stesso modo”». Le affermazioni di suor Serena sono corroborate dall’esperienza diretta accanto alla Madre.

«A Roma - racconta - abbiamo abitato nella stessa casa. In quei giorni ho sperimentato che essere perdonati dalla Madre voleva dire essere amati e accolti in modo del tutto particolare. Ho avvertito le mie felici colpe: ho ricevuto da lei il perdono e un amore sovrabbondante il mio limite».

Madre Teresa aveva la capacità di rendere unico e singolare ogni colloquio e ogni incontro. «Di nuovo, il paragone è con Gesù: Lui ama tutti, però ognuno è amato in modo particolare e unico, dentro un rapporto singolare», ci spiega suor Serena. Un altro aspetto che contraddistingueva la fondatrice delle Missionarie della Carità era la maternità. «La Madre era la “madre”: per noi e per i poveri. Penso che questo atteggiamento dipendesse molto anche dalla sua famiglia, dalle sue origini: sua mamma, in Albania, dopo la morte prematura del padre, dovette sorreggere la famiglia.

La Madre per noi era la persona su cui abbiamo costruito la nostra vita. Sapeva amare come una Madre, accogliendo ognuno dei suoi figli, così com’era, con pregi e difetti: tutte eravamo preziose ai suoi occhi; lei chiedeva ad ognuna il meglio, come fa una mamma con i suoi figli».

Suor Serena ci esplica il carisma delle Missionarie con un esempio: «Quando siamo andate in Mongolia, negli anni ‘90, la povertà di quel popolo allora era estrema. La nostra scelta non fu facile: condividere quella miseria, a quel livello, ci spaventava. Per fare un esempio, non avevamo acqua, nessun riscaldamento, non esisteva una rete fognaria.

Eppure, dentro a questa situazione difficile da sopportare, abbiamo appreso tantissimo dai poveri: loro ci hanno insegnato come poter vivere in queste misere condizioni. Il frutto dell’aver condiviso con loro questa povertà si chiama amore, si chiamano relazioni straordinarie. Il nostro carisma, nella sua essenza, non è portare un aiuto materiale ma è affermare l’amore. In Mongolia, attraverso questa condivisione della miseria, c’è stata la vittoria dell’amore: essere amati da queste persone e noi, a nostra volta, portare loro amore», conclude suor Serena.

(Intervista realizzata dal GdP in collaborazione con il programma “Sulla via di Damasco”, in onda su Rai Due)