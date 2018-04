Maestro e profeta del rinnovamento ecclesiale

intervista di Cristina Vonzun

Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto e insigne teologo è stato legato al cardinale Martini da una lunga amicizia. Mons. Forte ha partecipato al convegno internazionale che si è svolto a Lugano dal 16 al 18 aprile sul pensiero e all’opera dell’arcivescovo di Milano. Lo abbiamo incontrato.

Mons. Forte, il cardinale Martini ha affermato sul finire della sua vita che la Chiesa era rimasta indietro di 200 anni. Lei come interpretò queste parole?

Si tratta di un’affermazione tipica di una persona che si è educata all’ascolto della Parola di Dio. Se c’è una cosa che la Parola di Dio produce in chi fedelmente l’ascolta, è uno sguardo di lunga gittata. In altre parole: la Parola di Dio aiuta a sollevare lo sguardo dall’immediato, fruibile, per vedere le cose nell’orizzonte dell’Eterno e quindi anche nell’orizzonte dei tempi lunghi della Grazia e della libertà.

Dunque quell’espressione fu il frutto dello sguardo profetico di Martini?

Certamente uno sguardo di chi nell’ascolto della Parola vede la realtà nella luce di Dio e nella prospettiva dei tempi lunghi in cui la Parola di Dio può agire. Questo significa anche che l’istanza profonda dell’uomo di fede non è un’istanza di conservazione, ma di rinnovamento e di trasformazione. La Parola di Dio non ci parla per lasciarci come ci ha trovati, ma per rinnovare il nostro cuore, per trasformarci, per trasfigurarci. Credo che questo fosse il sogno di Martini: una Chiesa sempre più trasfigurata dalla potenza della Parola di Dio.

In che modo Martini sognava il rinnovamento della Chiesa?

Il sogno di Martini si declinava su tre versanti: il primo, una Chiesa sempre più comunionale, dove pur nella varietà dei ministeri e dei carismi la pari dignità di ogni battezzato fosse valorizzata: uomo o donna, giovane o adulto, vecchio o bambino. Il secondo versante: una comunione nella quale la passione per l’altro da sé e quindi lo slancio della carità e della missione, fossero costantemente presenti. Una Chiesa dunque tutt’altro che chiusa nei bastioni, ma proiettata verso l’esterno e posta a servizio dell’umanità. Il terzo versante: una Chiesa che proprio perché «in uscita» e dunque in superamento «dell’autoreferenzialità», come amerebbe dire Francesco, è una Chiesa che si fa prossima nelle periferie della storia e dell’umano, nelle periferie esistenziali e geografiche. Martini -in questo senso- aveva un desiderio di dialogo, di presenza, di incontro e di partecipazione con ogni posizione umana, con ogni esperienza religiosa: si sentiva in lui la passione dell’altro e il desiderio di riconoscersi accomunati in una medesima fraternità davanti al Mistero Santo di Dio.